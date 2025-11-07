Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन

Upcoming Government Job Exam: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने REET Mains 2025 के लिए नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2025 को जारी किया है। इस भर्ती में लेवल-1 और लेवल-2 के कुल 7759 पद भरे जाएंगे।