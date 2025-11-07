Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन

REET Mains Notification 2025 Released: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 भर्ती की 7759 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड की जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें लेवल-1 में 5636 और लेवल-2 में 2123 पद शामिल किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 07, 2025

Sarkari Naukri

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Upcoming Government Job Exam: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने REET Mains 2025 के लिए नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2025 को जारी किया है। इस भर्ती में लेवल-1 और लेवल-2 के कुल 7759 पद भरे जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन शुरू

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 6 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है।

ऐसे करें आवेदन


  1. ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें।




  2. “REET Mains Exam 2025” की टैब पर क्लिक करें।




  3. रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बनाएं।




  4. मांगी गई जानकारी भरें और फोटो, सिग्नेचर व डॉक्यूमेंट अपलोड करें।




  5. एप्लीकेशन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।




  6. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सेव कर लें।

कुल कितने होंगे पद

लेवल-1 (प्राथमिक कक्षाएं 1–5): 5636 पद

लेवल-2 (उच्च प्राथमिक कक्षाएं 6–8): 2123 पद

कुल पद: 7759

नोट कर लें एग्जाम डेट और पासिंग मार्क्स

17 से 21 जनवरी 2026 के बीच परीक्षाएं आयोजित होंगी। जिसका टाइम टेबल बाद में अपलोड कर दिया जाएगा।

वहीं नॉन-टीएसपी एरिया के पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल केटेगरी में 60 अंक, SC/ST/OBC/MBC/EWS में 55 अंक, विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक के लिए 50 अंक, विकलांग को 40 अंक, सहारिया जनजाति को 36 अंक लाने होंगे।

टीएसपी एरिया में जनरल को 60 अंक, SC/OBC/MBC/EWS को 55 अंक, ST और विधवा/परित्यक्ता को 36 अंक लाने होंगे।

50% की बजाय 30% है महिला आरक्षण

लेवल-1 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% की बजाय केवल 30% रखा गया है। इस फैसले से कई महिला अभ्यर्थियों में नाराजगी और असंतोष देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां नदी पर 24.50 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को मिलेगा लाभ
करौली
gambhir nadi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 11:05 am

Published on:

07 Nov 2025 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: छोटे भाई को दी गाली, समझाने गए बड़े भाई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, धारदार हथियार के हमले से हुआ बेहोश

कोटा

Kota : स्कूटी से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, पुलिस अज्ञात वाहन की कर रही तलाश

Kota young man returning home on a scooter died in a road accident unknown vehicle hit him
कोटा

Indian Railways: राजस्थान से MP को मिलेगी ट्रिपल ट्रेन कनेक्टिविटी, इस रूट पर रैपिड ट्रेन चलाने का भी प्लान

Indian-Railways
कोटा

Rajasthan: राशन कार्ड से अपात्र लोगों ने नहीं हटवाए नाम तो 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से होगी वसूली

Ration Card
कोटा

गैंगस्टर रणवीर हत्याकांड: 6 साल से फरार दो शूटर गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल मिली, किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.