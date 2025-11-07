Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Upcoming Government Job Exam: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने REET Mains 2025 के लिए नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2025 को जारी किया है। इस भर्ती में लेवल-1 और लेवल-2 के कुल 7759 पद भरे जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 6 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है।
लेवल-1 (प्राथमिक कक्षाएं 1–5): 5636 पद
लेवल-2 (उच्च प्राथमिक कक्षाएं 6–8): 2123 पद
कुल पद: 7759
17 से 21 जनवरी 2026 के बीच परीक्षाएं आयोजित होंगी। जिसका टाइम टेबल बाद में अपलोड कर दिया जाएगा।
वहीं नॉन-टीएसपी एरिया के पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल केटेगरी में 60 अंक, SC/ST/OBC/MBC/EWS में 55 अंक, विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक के लिए 50 अंक, विकलांग को 40 अंक, सहारिया जनजाति को 36 अंक लाने होंगे।
टीएसपी एरिया में जनरल को 60 अंक, SC/OBC/MBC/EWS को 55 अंक, ST और विधवा/परित्यक्ता को 36 अंक लाने होंगे।
लेवल-1 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% की बजाय केवल 30% रखा गया है। इस फैसले से कई महिला अभ्यर्थियों में नाराजगी और असंतोष देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग