SMS Hospital Jaipur: ट्रॉमा ICU में आधा फीट पानी भरने की खुली पोल, नहीं सुधरी व्यवस्थाएं, करंट से जा सकती थी कई जान

बता दें कि देर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच आईसीयू में पानी भरने लगा। वेंटिलेटर, मॉनिटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के बीच पानी भरने से पूरे वार्ड में करंट फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। हालात बिगड़ते देख परिजनों में दहशत फैल गई। परिजन मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। डॉक्टर और स्टॉफ ने आनन-फानन में चार वेंटिलेटर मरीजों को मुख्य भवन के बांगड़ परिसर और शेष को इमरजेंसी और ओटी में शिफ्ट किया गया।