14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS Hospital Jaipur: ट्रॉमा ICU में आधा फीट पानी भरने की खुली पोल, नहीं सुधरी व्यवस्थाएं, करंट से जा सकती थी कई जान

एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा आईसीयू में आधा फीट पानी भरने से मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। 14 में से 10 मरीज वेंटिलेटर पर थे। पानी भरते ही करंट फैलने का डर पैदा हुआ। डॉक्टरों ने रात में मरीजों को इमरजेंसी व ओटी में शिफ्ट किया। न्यूरोसर्जरी आईसीयू अग्निकांड के तीन महीने बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 14, 2026

SMS Hospital Jaipur
Play video

Trauma ICU Flooding (Patrika Photo)

SMS Hospital Trauma ICU: जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में तीन महीने पहले न्यूरोसर्जरी आईसीयू में हुए अग्निकांड में छह मरीजों की मौत के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। सोमवार देर रात ट्रॉमा सेंटर स्थित पॉली ट्रॉमा आईसीयू में आधा फीट तक पानी भर गया, जिससे भर्ती गंभीर मरीजों की जान पर संकट खड़ा हो गया। आईसीयू में कुल 14 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 10 वेंटिलेटर पर थे।

बता दें कि देर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच आईसीयू में पानी भरने लगा। वेंटिलेटर, मॉनिटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के बीच पानी भरने से पूरे वार्ड में करंट फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। हालात बिगड़ते देख परिजनों में दहशत फैल गई। परिजन मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। डॉक्टर और स्टॉफ ने आनन-फानन में चार वेंटिलेटर मरीजों को मुख्य भवन के बांगड़ परिसर और शेष को इमरजेंसी और ओटी में शिफ्ट किया गया।

यूं खुली लापरवाही की पोल

-पाइप पुराना और जंग लगा हुआ था
-लंबे समय से पाइप में लीकेज था
-पुराने कॉटेज वार्ड के टॉयलेट पाइप को बिना सोचे-समझे बंद कर दिया गया
-मेंटीनेंस के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च, फिर भी हालात जस के तस

मॉनिटरिंग सिर्फ दावों तक

मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। विभाग की ओर से नियमित मॉनिटरिंग का दावा किया जाता है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं।

भविष्य में घटना हुई तो कारवाई होगी : राठौड़

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने पॉली ट्रॉमा आईसीयू में पाइप लाइन में हुए लीकेज की घटना का जायजा लिया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन सभी तकनीकी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह बोले अधिकारी

हादसा अचानक हुआ, लेकिन समय रहते स्थिति संभाल ली गई। किसी मरीज को नुकसान नहीं हुआ। मरम्मत के बाद मरीजों को वापस आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा।
-डॉ. आलोक तिवाड़ी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पीडब्ल्यूडी

जवाबदेही तय होगी

मामला गंभीर है। प्रिंसिपल को जानकारी दी है। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। पीडब्लूडी की इस मामले में जवाबदेही बनती है।
-डॉ. बीएल यादव, प्रभारी, ट्रॉमा

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Update: आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट
जयपुर
Rajasthan Weather Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 05:28 am

Published on:

14 Jan 2026 04:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS Hospital Jaipur: ट्रॉमा ICU में आधा फीट पानी भरने की खुली पोल, नहीं सुधरी व्यवस्थाएं, करंट से जा सकती थी कई जान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज, PM नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी से जुड़ा है मामला

Rahul Gandhi
जयपुर

Mahendrajeet Singh Malviya: कांग्रेस में वापसी के एलान के बाद मालवीया के ठिकानों पर ACB की कार्रवाई, सियासी गलियारों में हलचल

Mahendrajeet Singh Malviya
जयपुर

Rajasthan Weather Update: आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Rajasthan Weather Update
जयपुर

‘ऐसे कूदा-फांदी करेंगे तो नाम मिट जाएगा, वे पद-सत्ता के भूखे हैं’, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का महेंद्रजीत सिंह मालवीया पर तंज

Minister Kirodi Lal Meena Targets Mahendrajit Singh Malviya
जयपुर

जयपुर में ‘राजस्थान सरकार’ लिखी कार से दहशत, ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी

Jaipur News
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.