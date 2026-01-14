14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का असर जारी है। रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने बुधवार को झुंझुनूं, चूरू और हनुमानगढ़ समेत छह जिलों में शीतलहर की संभावना जताई है। जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 14, 2026

Rajasthan Weather Update
Play video

Rajasthan Weather Update (Patrika Photo)

rajasthan weather on makar sankranti: जयपुर: राजस्थान में सर्दी का सितम बरकरार है। राज्य में रात के पारे में गिरावट रही। दो से तीन डिग्री तक शहरों में पारा गिरा। मौसम केंद्र ने बुधवार को छह जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।

मौसम केंद्र के अनुसार, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार, शेष जिलों में मौसम साफ रहेगा।

सात शहरों का पारा पांच डिग्री से कम

वहीं, तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से धूप निकलेगी। इधर, मंगलवार को सात शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान करौली जिले में दो डिग्री दर्ज किया गया।

इन शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से नीचे

अलवर : 3.2
जैसलमेर : 4.4
श्रीगंगानगर : 3.6
नागौर : 4.4
फतेहपुर : 4.3
करौली : 2
दौसा : 3.3

पतंगबाजी में होगा हवा का साथ

राजधानी जयपुर में बुधवार को मकर संक्रान्ति के दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी से धूप निकलेगी। लोग पर्व का लुत्फ उठा सकेंगे। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, सुबह 10 बजे तक हवा कमजोर होगी। इस दौरान हवा की गति चार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी।

निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर से चलेगी। इसके बाद शाम पांच बजे तक हवा गति पकड़ेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार आठ किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। यह पतंगबाजी के हिसाब से उपयुक्त होगी और हवा पश्चिम से पूरब की ओर से चलेगी। शाम पांच बजे के बाद फिर हवा कमजोर होगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ‘राजस्थान सरकार’ लिखी कार से दहशत, ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी
जयपुर
Jaipur News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 02:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज, PM नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी से जुड़ा है मामला

Rahul Gandhi
जयपुर

SMS Hospital Jaipur: ट्रॉमा ICU में आधा फीट पानी भरने की खुली पोल, नहीं सुधरी व्यवस्थाएं, करंट से जा सकती थी कई जान

SMS Hospital Jaipur
जयपुर

Mahendrajeet Singh Malviya: कांग्रेस में वापसी के एलान के बाद मालवीया के ठिकानों पर ACB की कार्रवाई, सियासी गलियारों में हलचल

Mahendrajeet Singh Malviya
जयपुर

‘ऐसे कूदा-फांदी करेंगे तो नाम मिट जाएगा, वे पद-सत्ता के भूखे हैं’, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का महेंद्रजीत सिंह मालवीया पर तंज

Minister Kirodi Lal Meena Targets Mahendrajit Singh Malviya
जयपुर

जयपुर में ‘राजस्थान सरकार’ लिखी कार से दहशत, ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी

Jaipur News
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.