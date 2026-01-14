Rajasthan Weather Update: आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर से चलेगी। इसके बाद शाम पांच बजे तक हवा गति पकड़ेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार आठ किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। यह पतंगबाजी के हिसाब से उपयुक्त होगी और हवा पश्चिम से पूरब की ओर से चलेगी। शाम पांच बजे के बाद फिर हवा कमजोर होगी।