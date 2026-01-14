Rajasthan Weather Update: आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Rajasthan Weather Update (Patrika Photo)
rajasthan weather on makar sankranti: जयपुर: राजस्थान में सर्दी का सितम बरकरार है। राज्य में रात के पारे में गिरावट रही। दो से तीन डिग्री तक शहरों में पारा गिरा। मौसम केंद्र ने बुधवार को छह जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।
मौसम केंद्र के अनुसार, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार, शेष जिलों में मौसम साफ रहेगा।
वहीं, तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से धूप निकलेगी। इधर, मंगलवार को सात शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान करौली जिले में दो डिग्री दर्ज किया गया।
अलवर : 3.2
जैसलमेर : 4.4
श्रीगंगानगर : 3.6
नागौर : 4.4
फतेहपुर : 4.3
करौली : 2
दौसा : 3.3
राजधानी जयपुर में बुधवार को मकर संक्रान्ति के दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी से धूप निकलेगी। लोग पर्व का लुत्फ उठा सकेंगे। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, सुबह 10 बजे तक हवा कमजोर होगी। इस दौरान हवा की गति चार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी।
निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर से चलेगी। इसके बाद शाम पांच बजे तक हवा गति पकड़ेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार आठ किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। यह पतंगबाजी के हिसाब से उपयुक्त होगी और हवा पश्चिम से पूरब की ओर से चलेगी। शाम पांच बजे के बाद फिर हवा कमजोर होगी।
