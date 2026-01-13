Jaipur: SMS अस्पताल की ट्रोमा ICU में फिर आफत, अब पानी भरने से मचा हड़कंप, 14 गंभीर मरीजों को किया शिफ्ट

जयपुर। जयपुर के एसएमएस ट्रोमा सेंटर से सोमवार रात लापरवाही का मामला सामने आया है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गंभीर मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। मामला पॉलीट्रोमा वार्ड से जुड़े आइसीयू का है, जहां पाइपलाइन से लीकेज हो गया। इस संबंध में स्टाफ ने पीडब्ल्यूडी विंग में शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। देर रात देखते ही देखते फर्श पर पानी जमा हो गया।