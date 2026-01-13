13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल की ट्रोमा ICU में फिर आफत, अब पानी भरने से मचा हड़कंप, 14 गंभीर मरीजों को किया शिफ्ट

SMS Hospital Trauma ICU: जयपुर के एसएमएस ट्रोमा सेंटर से सोमवार रात लापरवाही का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 13, 2026

SMS-Hospital-1

SMS अस्पताल की ट्रोमा ICU में भरा पानी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर के एसएमएस ट्रोमा सेंटर से सोमवार रात लापरवाही का मामला सामने आया है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गंभीर मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। मामला पॉलीट्रोमा वार्ड से जुड़े आइसीयू का है, जहां पाइपलाइन से लीकेज हो गया। इस संबंध में स्टाफ ने पीडब्ल्यूडी विंग में शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। देर रात देखते ही देखते फर्श पर पानी जमा हो गया।

एसएमएस अस्पताल प्रशासन को सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। कड़ाके की सर्दी के बीच जलभराव से मरीजों को दिक्कत होने लगी। वहीं परिजन में भी रोष देखने को मिला। स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल प्रशासन ने तत्काल आइसीयू में भर्ती 14 मरीजों को दूसरे आइसीयू और वार्ड में शिफ्ट किया।

उधर, पीडब्ल्यूडी विंग के एमओआइसी डॉ. आलोक तिवारी ने बताया कि जल्द ही लीकेज समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

हॉस्पिटल स्टाफ के अनुसार आइसीयू का फर्श मेडिकेटेड शीट से कवर था, जिसमें पानी भर गया था। आइसीयू में वेंटिलेटर समेत कई लाइफ सेविंग मशीनें लगी हुई थीं, ऐसे में पानी और बिजली के संपर्क में आने से बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि समय रहते मरीजों को बाहर निकाल लिया गया।

मकर संक्रांति से दोबारा शुरू होगा आइसीयू

डॉक्टर यादव ने बताया कि वार्ड को खाली कराने के बाद तुरंत पानी निकासी का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आइसीयू की पूरी तरह से सफाई और फ्यूमिगेशन कराया जाएगा। सभी आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति से ट्रॉमा आइसीयू को दोबारा शुरू किया जाएगा।

पिछले साल गई थी 6 लोगों की जान

बता दें कि सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में पहले भी अव्यवस्थाओं का मामला सामने आ चुका है। पिछले साल 5 अक्टूबर की रात ट्रोमा सेंटर के आइसीयू में आग लग गई थी। हादसे के वक्त आइसीयू में 11 मरीज थे। जिनमें से 6 मरीजों की मौत हो गई थी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro Warning: जयपुर में मेट्रो ट्रैक के आसपास पतंगबाजी पड़ सकती है भारी, 25 हजार वोल्ट का खतरा; एडवाइजरी जारी
जयपुर
Jaipur-Metro

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 10:28 am

Published on:

13 Jan 2026 09:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: SMS अस्पताल की ट्रोमा ICU में फिर आफत, अब पानी भरने से मचा हड़कंप, 14 गंभीर मरीजों को किया शिफ्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

जयपुर

Jaipur Hotel Viral Video: पर्दा लगाना भूले तो वायरल हो गया था 5 स्टार होटल में कपल का ये वीडियो, आप भी इन 7 बातों का रखें ध्यान

Jaipur-Hotel-Viral-Video
जयपुर

Winter Holidays Controversy : राजस्थान में बदला सर्दियों का पैटर्न, तो स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पुराने ढर्रे पर क्यों? जानें मदन दिलावर का जवाब

Rajasthan winter pattern changed So why winter holidays in schools old pattern Know Madan Dilawar response
जयपुर

Free Electricity : राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पर नया संकट, उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका

Rajasthan 150 units free electricity scheme facing a New crisis consumers face a big shock
जयपुर

Jaipur Metro Warning: जयपुर में मेट्रो ट्रैक के आसपास पतंगबाजी पड़ सकती है भारी, 25 हजार वोल्ट का खतरा; एडवाइजरी जारी

Jaipur-Metro
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.