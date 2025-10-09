Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ACB की बड़ी कार्रवाई, SMS अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग का HOD एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

2 min read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 09, 2025

Dr Manish Agarwal: फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष और SMS मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने डॉ. मनीष अग्रवाल को गुरुवार शाम 7 बजे गोपालपुरा पुलिया के पास उनके आवास पर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ पकड़ा।

एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल में भामाशाह योजना के तहत ब्रेन हेमरेज होने पर ब्रेन कॉइल सप्लाई करने वाली फर्म से रिश्वत की राशि ली। फर्म के तीन माह के बिलों का भुगतान अटका हुआ था। भुगतान के लिए डॉ. मनीष अग्रवाल के बिल पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बिल पर हस्ताक्षर करने के बदले में यह रिश्वत की राशि ले रहा था। उन्होंने बताया कि एसीबी को फर्म प्रतिनिधि ने बुधवार को शिकायत की, जिस पर एएसपी संदीप सारस्वत को ट्रैप की कार्रवाई सौंपी गई।

बिल परिवादी के ऊपर फेंक कहा, अभी पास नहीं होंगे

फर्म का प्रतिनिधि तीन माह के बिल लेकर आरोपी डॉ. मनीष अग्रवाल के पास गया, तब आरोपी डॉ. मनीष ने बिल लेकर फेंक दिए और उसे कहा कि अभी यह बिल पास नहीं होंगे। तब किसी ने फर्म प्रतिनिधि को कहा कि डॉ. मनीष से आप पर्सनल मिलो। इस पर प्रतिनिधि एसीबी के पास पहुंचा और बुधवार को एसीबी ने रिश्वत मांगने का सत्यापन करवाया।

शाम 7 बजे मरीज रहते हैं, इसके बाद आना

आरोपी ने फर्म प्रतिनिधि को घर बुलाते समय यह भी कहा कि शाम 7 बजे मरीज रहते हैं। इसके बाद ही घर पर पैसे लेकर आना। आरोपी डॉ. मनीष घर पर निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। इसलिए शाम को उनके घर पर मरीज और उनके परिजन रहते हैं। प्रतिनिधि 7 बजे आरोपी के घर पहुंच गया।

मरीज बनकर घुसी एसीबी टीम, प्लॉट में फेंके पैसे

फर्म प्रतिनिधि आरोपी डॉ. मनीष अग्रवाल के घर में चला गया। उसके कुछ मिनट बाद एसीबी टीम का सदस्य मरीज बनकर घर में घुस गया। तभी आरोपी उसको देखकर चौंक गया और अपने स्टाफ के जगत नाम के व्यक्ति को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाया। लेकिन हेड कांस्टेबल ने एसीबी से होना बताया तो आरोपी ने बगल वाले प्लॉट में रिश्वत की राशि फेंक दी, जिसे एसीबी टीम ने बरामद किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 10:18 pm

Published on:

09 Oct 2025 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ACB की बड़ी कार्रवाई, SMS अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग का HOD एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ने वाला था एअर इंडिया का विमान… टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे से लौटा वापस

Plane
जयपुर

Rajasthan: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बड़ा अपडेट, 13 अक्टूबर को तोहफा देंगे अमित शाह

Amit shah
जयपुर

Food Safety: बच गए बाल-बाल, 10,000 किलो मिलावटी मिल्क केक बेचने की थी तैयारी, फूड टीम ने किया भंडाफोड़

जयपुर

Consumer Protection: त्योहारी खरीदारी से पहले खुलासा, राजस्थान के इस शहर में 14 दुकानों पर गड़बड़ी का पर्दाफाश

जयपुर

Revenue Collection: राजस्थान के इस विभाग ने रचा नया कीर्तिमान, 4404.98 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित

Alwar district's excise department lags behind in revenue collection
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.