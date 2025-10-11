तुम्हें जो चाहिए ले लो…शांत रहो’, SMS हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष ने ACB हेड कांस्टेबल को दिया था रिश्वत का ऑफर

एसीबी के अनुसार परिवादी से रिश्वत की राशि लेने के बाद डॉ. अग्रवाल ने कहा कि "तुम पहले ही आ जाते तो इतनी परेशानी नहीं होती, अब आगे परेशानी नहीं होगी।" तलाशी के दौरान एसीबी को घर से डॉक्टर की पत्नी के नाम बैंक लॉकर की चाबी मिली है जिसे सोमवार को खोला जाएगा। इसके अलावा चार जमीनों के दस्तावेज मिले जिनमें रिद्धि-सिद्धि स्थित एक फ्लैट भी शामिल है। डॉक्टर ने बताया कि उस फ्लैट में किराएदार रहता है। एसीबी ने फ्लैट को निगरानी में लेकर तलाशी की तैयारी शुरू कर दी है।