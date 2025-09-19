SMS अस्पताल में मरीजों को अब नहीं लगना पड़ेगा कतार में, शुरू हुआ यह नया सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम



-मरीज सबसे पहले मशीन से रजिस्ट्रेशन हॉल में टोकन लेंगे।

-एलईडी स्क्रीन पर टोकन नंबर आने पर रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलेगी।

-पर्ची से संबंधित विभाग की ओपीडी में भेजा जाएगा।

-डॉक्टर कक्ष और दवा काउंटर पर एलईडी स्क्रीन पर टोकन नंबर आने के बाद मरीज को प्रवेश व दवा मिलेगी।

-वेटिंग एरिया में मरीज इंतजार कर सकेंगे।

-सवाई मान सिंह अस्पताल की ओपीडी में हर दिन आते हैं 10 से 15 हजार मरीज।