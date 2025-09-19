SMS अस्पताल में मरीजों को अब नहीं लगना पड़ेगा कतार में, शुरू हुआ यह नया सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम

SMS Hospital: जयपुर: एसएमएस अस्पताल में अब ओपीडी में मरीज कतारों की बजाय टोकन लेकर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जल्द ही इसे धन्वंतरि ब्लॉक में शुरू करने की तैयारी है। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 10 से 15 हजार मरीज आते हैं।
बता दें कि इससे यहां लंबी कतारें लगी रहती हैं और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है।
-मरीज सबसे पहले मशीन से रजिस्ट्रेशन हॉल में टोकन लेंगे।
-एलईडी स्क्रीन पर टोकन नंबर आने पर रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलेगी।
-पर्ची से संबंधित विभाग की ओपीडी में भेजा जाएगा।
-डॉक्टर कक्ष और दवा काउंटर पर एलईडी स्क्रीन पर टोकन नंबर आने के बाद मरीज को प्रवेश व दवा मिलेगी।
-वेटिंग एरिया में मरीज इंतजार कर सकेंगे।
चरक भवन में रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी ब्लॉक में टोकन काउंटर, एलईडी स्क्रीन, अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है। मरीजों के बैठने के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया है। जहां कुर्सियां लगाई हैं। ऐसे में अब मरीज टोकन लेकर ही डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं।
हालांकि, जगह की कमी और अधूरे इंतजाम से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा डॉक्टरों को टेबलेट नहीं मिलने से सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया है। इधर, धनवंतरि ब्लॉक में भी इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। यहां भी अलग-अलग विभागों की ओपीडी में एलईडी स्क्रीन लगा रहे हैं।
लंबी कतारों में मरीजों के घंटों जूझने की समस्या को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया है, जिसके बाद सरकार ने यहां पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।
लंबी कतार के झंझट को खत्म करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तहत चरक भवन से शुरू किया है। शुरुआती दिक्कतें दूर की जा रही हैं। बाद में इसे धनवंतरि ब्लॉक में भी लागू किया जाएगा।
-डॉ. सुशील भाटी, अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल