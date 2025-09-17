झुंझुनूं में ‘कलेक्टर की क्लास’: 135 से अधिक युवाओं को मिल चुकी है सरकारी नौकरी, अब फिर शुरू होगी नई पहल



साल 2019 में तत्कालीन कलेक्टर रवि जैन ने ‘एक्सीलेंट 40’ के तहत इसे नया स्वरूप दिया। चुनिंदा 40 बच्चों का बैच तैयार हुआ, जो जिलेभर में चर्चित रहा, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद जिला कलेक्टर लक्ष्मण कुड़ी के कार्यकाल में इसे फिर चलाया गया। स्वयं कलेक्टर लक्ष्मण कुड़ी और तत्कालीन एसपी मृदुल कच्छावा भी पढ़ाने जाते थे। वर्ष 2023 में यह क्लास फिर से बंद हो गई।