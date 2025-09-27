जयपुर में SNG ग्रुप का डायरेक्टर गिरफ्तार, प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी बनाकर की धोखाधड़ी, 81 फ्रॉड के मामले दर्ज



पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि गिरधर कॉलोनी, सीकर रोड निवासी चंचल चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने और अन्य भूखंडधारियों ने अपनी जमीन पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए गुप्ता के साथ मिलकर श्रीनाथ कृपा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी।