पत्रिका महारास डांडिया उत्सव आज: गरबा की ताल पर झूमेगा तन-मन, जयपुराइट्स के संग देश-विदेश के लोग भी खनकाएंगे डांडिया

Patrika Maharas Dandiya: जयपुर: गुलाबी शहर एक बार फिर सजीली रातों में थिरकने को तैयार है। राजस्थान पत्रिका की ओर से शनिवार को जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में विमल इलायची महारास डांडिया उत्सव-2025 का शानदार आगाज होगा।
दो दिवसीय महोत्सव में बॉलीवुड गीतों पर प्रतिभागी और जयपुराइट्स का तन-मन झूम उठेगा। आयोजन में न सिर्फ परंपरा और संस्कृति का संगम होगा, बल्कि डांडिया और गरबा के लिए अलग ही अनुभव साकार होता दिखेगा। आयोजन स्थल पर डेकोरेशन, लाइटिंग और लाइव म्यूजिक की महफिल इसे और भी खास बनाएगी।
साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल, पार्किंग, हेल्प डेस्क जैसी तमाम सुविधाएं उपलध रहेंगी। यहां हजारों युवा-युवतियां पारंपरिक पोशाकों में सजे-धजे थिरकते नजर आएंगे। इस बीच मॉर्डन और पारंपरिक गरबा के रंगों से ईस्ट लॉन में जमकर डांडिया खनकाए जाएंगे।
जयपुर शहर में 8 सेंटर्स पर टिकट मिल रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। उत्सव में बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट मेल डांसर समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे।
शाम 7 बजे से मां दुर्गा की महाआरती के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ शामिल होंगे।
डांडिया में प्रतिभागी दो दिनों तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। फूड कोर्ट में आइसक्रीम, दिल्ली के छोले-भटूरे, होम मेड चॉकलेट, लच्छेदार आलू टिकिया, नवरात्रि स्पेशल व्रत आहार, राजस्थानी टिकड़, साउथ इंडियन आहार, पनीर, प्याज आलू की देशी सब्जियां, मद्रासी डोसा/इडली बड़ा, मुंबई की भेलपुरी, पिज्जा-चीज/वेज/स्पेशल/कुल्हड, चना जोर गरम आदि का स्वाद ले सकेंगे।
प्रतिभागियों के लिए यादों को संजोने के लिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं, जहां लोग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर लगाए गए हैं, ताकि लोग परिवार के साथ पत्रिका महारास डांडिया उत्सव का लुत्फ उठा सकें।
वर्कशॉप में डांडिया-गरबा का प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों की परफॉर्मेंस उत्सव में मुख्य आकर्षण रहेगी। वे अलग अंदाज में महाआरती, गरबा और डांडिया प्रस्तुत करेंगे।
लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वेन्यू पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी। साथ ही सामान्य जांचें भी निशुल्क की जाएंगी।
डांडिया उत्सव देखने आने वाले लोगों के लिए स्पेशल सीटिंग व्यवस्था भी की गई है, वहां पर बैठकर उत्सव के खूबसूरत रंग देख सकते हैं।
आरामदायक कपड़े पहनें।
पानी, नींबू पानी आदि पीते रहें।
खाली पेट गरबा करने से बचें।
शारीरिक थकान का ध्यान रखें।
साउंड सिस्टम से दूरी बनाएं और व्यक्तिगत सामान का ध्यान रखें।
डांडिया महोत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। महोत्सव में कोस्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला हैं। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस हैं। मेडिकल पार्टनर एसडीएमएच है। साउंड एंड लाइट पार्टनर एसएलडी है। सिक्योरिटी पार्टनर स्पेन सिक्योरिटी है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।
महोत्सव में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रतिभागी बाइक और कार ईपी के गेट नंबर एक से एंट्री कर पार्क कर सकते हैं।
झालाना : राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास
केसरगढ़ : जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग
टोंक रोड : शुभम टेलीकॉम, बी-49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के ऊपर
जवाहर नगर : एमओएम एडवरटाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी
वैशालीनगर : श्रीसाईं एडवरटाइजिंग, शॉप नंबर 26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल
मालवीय नगर : नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेक्टर-9, पालिका बाजार के पास
मानसरोवर : गोविंदम, 61/224225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर
सोडाला : मोहित एडवरटाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर 1, न्यू सांगानेर रोड
महोत्सव के टिकट ऑन स्पॉट प्रात: 11 बजे से ईस्ट लॉन में भी मिलेंगे।