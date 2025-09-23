Crime: जयपुर में 5 स्टार विला दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर करते थे प्रमोशन

आरोपी पुलिस के डर से जयपुर से भागकर मुंबई और गुड़गांव चले गए थे। इंदौर पुलिस को उनके मुंबई में होने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने ठगी के लिए दी दाऊ ओ मुन्तजाए नाम की कंपनी बनाई। इसके बाद आरोपी सोशल मीडिया पर विज्ञापन के माध्यम से सस्ते दामों पर विला बेचने का झांसा दे रहे थे। पुलिस अब उनसे इंदौर के अलावा जयपुर में किन जगहों पर ठगी की है इसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 11 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 2 चैकबुक आदि जब्त किए हैं।