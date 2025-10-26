एसपीजी 2025 सम्मेलन का भव्य आगाज, भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए जयपुर से उठा नया संकल्प

ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉ. रंजीत रथ ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे संभावनाशील हाइड्रोकार्बन अन्वेषण गंतव्यों में से एक है। उन्होंने इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए सुधारों 'जैसे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP),हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) और ऑफशोर बिडिंग राउंड्स' का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नीतिगत पहले भारत में ऊर्जा खोजों को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से “अन्वेषण की निरंतर खोज में बेचैन रहने” की अपील की। ओएनजीसी निदेशक ओ.पी. सिन्हा ने कहा कि यह विषय भारत के डेटा-ड्रिवन अन्वेषण युग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब भूगर्भीय सीमाओं से आगे बढ़कर डेटा और नवाचार ही ऊर्जा अन्वेषण का केंद्र है।