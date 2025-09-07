Rajasthan: एसओजी ने फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक को किया गिरफ्तार, डमी कैंडिडेट से दिलवाई थी परीक्षा

राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा वर्ष-2022 में धांधली को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने 5000 रुपए के ईनामी फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक अरूण कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है।
एडीजी एटीएस-एसओजी वी.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अरुण कुमार मीणा (रोल नंबर 2373432) ने खुद परीक्षा नहीं दी थी। 24 दिसंबर 2022 को आयोजित विज्ञान विषय और 29 जनवरी 2023 को आयोजित सामान्य ज्ञान व शैक्षणिक विषय की परीक्षा उसके स्थान पर डमी अभ्यर्थियों ने दी थी।
उन्होंने बताया कि परीक्षा में धांधली कर चयनित हुए आरोपी अरुण कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में उससे पूछताछ के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन डमी परीक्षार्थियों ने उसके स्थान पर परीक्षा दी और इस पूरे फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा।