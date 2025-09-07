Rajasthan: एसओजी ने फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक को किया गिरफ्तार, डमी कैंडिडेट से दिलवाई थी परीक्षा

उन्होंने बताया कि परीक्षा में धांधली कर चयनित हुए आरोपी अरुण कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में उससे पूछताछ के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन डमी परीक्षार्थियों ने उसके स्थान पर परीक्षा दी और इस पूरे फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा।