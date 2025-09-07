Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: एसओजी ने फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक को किया गिरफ्तार, डमी कैंडिडेट से दिलवाई थी परीक्षा

एसओजी ने 5000 रुपए के ईनामी फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक अरूण कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 07, 2025

sog
Photo- Patrika Network

राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा वर्ष-2022 में धांधली को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने 5000 रुपए के ईनामी फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक अरूण कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है।

एडीजी एटीएस-एसओजी वी.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अरुण कुमार मीणा (रोल नंबर 2373432) ने खुद परीक्षा नहीं दी थी। 24 दिसंबर 2022 को आयोजित विज्ञान विषय और 29 जनवरी 2023 को आयोजित सामान्य ज्ञान व शैक्षणिक विषय की परीक्षा उसके स्थान पर डमी अभ्यर्थियों ने दी थी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा में धांधली कर चयनित हुए आरोपी अरुण कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में उससे पूछताछ के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन डमी परीक्षार्थियों ने उसके स्थान पर परीक्षा दी और इस पूरे फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

पढ़ाई का ऐसा जुनून…हेलीकॉप्टर से परीक्षा देने पहुंचे राजस्थान के चार छात्र, जानें पूरा मामला
बाड़मेर
image

ये भी पढ़ें

Rajasthan Murder: बचपन के दोस्त ने चाकू से गला रेत कर की ‘दोस्त’ की हत्या, इलाके में फैली गई सनसनी
भीलवाड़ा
Murder in Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 05:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: एसओजी ने फर्जी तरीके से चयनित वरिष्ठ अध्यापक को किया गिरफ्तार, डमी कैंडिडेट से दिलवाई थी परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट