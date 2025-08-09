SI Paper Leak: प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, लीक पेपर से तैयारी करके मैरिट में आया था 12वां स्थान

प्रशिक्षण के दौरान एसओजी ने उन्हीं प्रश्नों से दोबारा परीक्षा ली, जिसमें सत्येन्द्र के अंक काफी कम आए। उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी औसत रही है, 10वीं में 55 प्रतिशत, 12वीं में 59 प्रतिशत और स्नातक में 57 प्रतिशत अंक। वह पूर्व में एसआइ परीक्षा 2016, पटवारी भर्ती 2016 व आरएएस प्री 2018 में विफल रहा था। अब तक इस मामले में 54 प्रोबेशनर एसआइ सहित कुल 118 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।