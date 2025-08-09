9 अगस्त 2025,

शनिवार

जयपुर

SI Paper Leak: प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, लीक पेपर से तैयारी करके मैरिट में आया था 12वां स्थान

Probationer SI Satyendra Singh Arrested: 15 सितम्बर 2021 को हुई परीक्षा में उसने हिंदी में 178.83 और सामान्य ज्ञान में 160.33 अंक प्राप्त किए थे। कुल 339.16 अंकों के साथ वह मैरिट में 12वें स्थान पर आया था।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 09, 2025

आरोपी सत्येन्द्र (फोटो: पत्रिका)

SI Recruitment Exam 2021 Paper Leak: एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है।

एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि मूलत: बहरोड़ के खापरिया निवासी सत्येन्द्र सिंह को पकड़ा गया है। वर्तमान में वह सिरसी रोड स्थित गणपत विहार में रह रहा था। सत्येन्द्र ने परीक्षा से पहले लीक हुए सॉल्वड पेपर खरीदकर तैयारी की थी।

15 सितम्बर 2021 को हुई परीक्षा में उसने हिंदी में 178.83 और सामान्य ज्ञान में 160.33 अंक प्राप्त किए थे। कुल 339.16 अंकों के साथ वह मैरिट में 12वें स्थान पर आया था।

प्रशिक्षण के दौरान एसओजी ने उन्हीं प्रश्नों से दोबारा परीक्षा ली, जिसमें सत्येन्द्र के अंक काफी कम आए। उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी औसत रही है, 10वीं में 55 प्रतिशत, 12वीं में 59 प्रतिशत और स्नातक में 57 प्रतिशत अंक। वह पूर्व में एसआइ परीक्षा 2016, पटवारी भर्ती 2016 व आरएएस प्री 2018 में विफल रहा था। अब तक इस मामले में 54 प्रोबेशनर एसआइ सहित कुल 118 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

Updated on:

09 Aug 2025 08:17 am

Published on:

09 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI Paper Leak: प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, लीक पेपर से तैयारी करके मैरिट में आया था 12वां स्थान

