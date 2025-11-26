Solar Energy: दो वर्षों में 19 हजार मेगावाट की छलांग, सौर ऊर्जा में अग्रणी बना राजस्थान

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना ने किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 2400 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को दिन में सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध हो रही है। इससे वे केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लक्ष्य को लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरह समर्पित है।