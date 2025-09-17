Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Murder: बहन बोली ‘2016 में पता चल गया था क्रिमिनल है ये…’, मां की चीख से भी नहीं पसीजा बेरहम बेटे का दिल, रोते-चिल्लाते रहे परिजन

Jaipur Murder Case: बहन ने वीडियो में ये भी बोला कि '2016 में पता चल गया था की ये क्रिमिनल है, आप लोग मुझे पागल बोलते थे।' मां बचने के लिए चीख रही है। उसकी चीख पर भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 17, 2025

Son Beat Mother To Death: जयपुर में गैस सिलेंडर बदलने की बात को लेकर मां की पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बेटा मां को डंडे से मार रहा था, आरोपी के पिता और बहन उसे रोकने का काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माना और डंडा पकड़ने के बाद भी मुक्कों से मां पर हमला करता दिख रहा है। बहन ने वीडियो में ये भी बोला कि '2016 में पता चल गया था की ये क्रिमिनल है, आप लोग मुझे पागल बोलते थे।'

वीडियो से लिया स्क्रीनशॉट: पत्रिका

मां बचने के लिए चीख रही है। उसकी चीख पर भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। करधनी थाना पुलिस ने हिरासत में लिए गए बेटे को अनुसंधान व पूछताछ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम में मां के शरीर पर 12 जगह गहरी चोट के निशान मिले हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur: सिलेंडर बदलने को कहा तो बेरहम बेटे ने मां की मुक्कों से मार-मारकर कर दी हत्या, फूट-फूटकर रोते रहे सेना से सेवानिवृत्त पिता
जयपुर
image

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मूलत: हरियाणा महेन्द्रगढ़ के खेड़ी कुलवाना हाल शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार निवासी नवीन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

मां-बेटे और इनसेट में रोते पिता (फोटो: पत्रिका)

दिल्ली से पिता लौटे, तब गैस सिलेंडर देखा

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नवीन के पिता लक्ष्मण सिंह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) में एक्स सर्विसमैन के कोटे से सिक्योरिटी विंग में पदस्थ हैं। लक्ष्मण सोमवार को दिल्ली से लौटे, तब मां संतोष रसोई में गई तो पता चला कि गैस सिलेंडर खाली है। मां ने बदलने के लिए बेटे नवीन को टोका। इसी बात को लेकर अलग रह रहे बेटे ने मां पर हमला कर दिया था।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत
भीलवाड़ा
Death due to accident in Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Murder: बहन बोली ‘2016 में पता चल गया था क्रिमिनल है ये…’, मां की चीख से भी नहीं पसीजा बेरहम बेटे का दिल, रोते-चिल्लाते रहे परिजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.