Jaipur Murder: बहन बोली ‘2016 में पता चल गया था क्रिमिनल है ये…’, मां की चीख से भी नहीं पसीजा बेरहम बेटे का दिल, रोते-चिल्लाते रहे परिजन

Son Beat Mother To Death: जयपुर में गैस सिलेंडर बदलने की बात को लेकर मां की पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बेटा मां को डंडे से मार रहा था, आरोपी के पिता और बहन उसे रोकने का काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माना और डंडा पकड़ने के बाद भी मुक्कों से मां पर हमला करता दिख रहा है। बहन ने वीडियो में ये भी बोला कि '2016 में पता चल गया था की ये क्रिमिनल है, आप लोग मुझे पागल बोलते थे।'