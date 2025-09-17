Jaipur Murder: बहन बोली ‘2016 में पता चल गया था क्रिमिनल है ये…’, मां की चीख से भी नहीं पसीजा बेरहम बेटे का दिल, रोते-चिल्लाते रहे परिजन

Son Beat Mother To Death: जयपुर में गैस सिलेंडर बदलने की बात को लेकर मां की पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बेटा मां को डंडे से मार रहा था, आरोपी के पिता और बहन उसे रोकने का काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माना और डंडा पकड़ने के बाद भी मुक्कों से मां पर हमला करता दिख रहा है। बहन ने वीडियो में ये भी बोला कि '2016 में पता चल गया था की ये क्रिमिनल है, आप लोग मुझे पागल बोलते थे।'
मां बचने के लिए चीख रही है। उसकी चीख पर भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। करधनी थाना पुलिस ने हिरासत में लिए गए बेटे को अनुसंधान व पूछताछ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम में मां के शरीर पर 12 जगह गहरी चोट के निशान मिले हैं।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मूलत: हरियाणा महेन्द्रगढ़ के खेड़ी कुलवाना हाल शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार निवासी नवीन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नवीन के पिता लक्ष्मण सिंह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) में एक्स सर्विसमैन के कोटे से सिक्योरिटी विंग में पदस्थ हैं। लक्ष्मण सोमवार को दिल्ली से लौटे, तब मां संतोष रसोई में गई तो पता चला कि गैस सिलेंडर खाली है। मां ने बदलने के लिए बेटे नवीन को टोका। इसी बात को लेकर अलग रह रहे बेटे ने मां पर हमला कर दिया था।