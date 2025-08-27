Rajasthan: मां-बेटे का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो फूट-फूटकर रो पड़े परिजन, 3 महीने पहले हुई थी युवक की सगाई

परिजनों ने बताया कि सुबह रोशन की टोरडा रामपुरा निवासी अपने जीजा सुरेंद्र से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद वह मां के साथ बहन से मिलने के लिए बाइक से जा रहा था। इस दौरान बहन के घर से तीन किमी पहले ही हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया व घायलों को पावटा उप जिला अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया व छोटी देवी की गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल कोटपूतली रैफर किया गया। जहां छोटी देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।