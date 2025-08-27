Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: मां-बेटे का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो फूट-फूटकर रो पड़े परिजन, 3 महीने पहले हुई थी युवक की सगाई

Rajasthan Road Accident: एसडीएम ने आर्थिक सहायता देने और दोषियों व अवैध बजरी खननकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस पर मामला शांत हो गया।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Mother-Son Last Rites Perform Together: पावटा कस्बे के नारेहडा-पावटा स्टेट हाइवे पर मंगलवार सुबह कुनेड़ पण्डितपुरा चौराहा पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल दिया। जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए परिजन और ग्रामीण उप जिला अस्पताल परिसर में मोर्चरी के बाहर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। करीब 6 घंटे बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे नारेहडा-पावटा स्टेट हाइवे स्थित कुनेड पंडितपुरा चौराहा पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक के टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार थानागाजी तहसील के टोडी जोधावास निवासी रोशनलाल (25) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मृतक की मां घायल छोटी देवी को कोटपूतली ले जाते समय बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चकनाचूर हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

अस्पताल में छह घंटे दिया धरना

हादसे के बाद शवों को कस्बे के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में लेकर आए। जहां पर मृतकों के परिजनों व सामाजिक कार्यकर्ता ओपी बायला सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

पुलिस ने समझाइश की लेकिन उच्च अधिकारियों को बुलाने की बात कहकर परिजनों ने शवों को लेने से इंकार कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता ओपी बायला ने कहा कि खनन विभाग और पुलिस एक-दूसरे को जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं, यही वजह है कि अवैध बजरी से भरे अनियंत्रित वाहनों पर लगाम नहीं लग पा रही है। अवैध खनन बंद होने के बावजूद बजरी का कार्य अवैध रूप से जारी है।

धरने के दौरान लोगों ने सरकार की ओर से आर्थिक संबल प्रदान कर दोनों मृतकों के 50- 50 लाख दिलाने, अवैध खनन व माफिया पर कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पर एसडीएम कपिल कुमार उपाध्याय, तहसीलदार लोकेंद्र मीणा, डीएसपी शिप्रा राजावत, प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह पहुंचे। एसडीएम ने आर्थिक सहायता देने और दोषियों व अवैध बजरी खननकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस पर मामला शांत हो गया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए थे। जिसके बाद मां-बेटे का एक साथ में अंतिम संस्कार हुआ तो सभी लोग फूट-फूटकर रो पड़े।

सुबह बात होने पर टोरडा रामपुरा में बहन से मिलने जा रहे था रोशन

परिजनों ने बताया कि सुबह रोशन की टोरडा रामपुरा निवासी अपने जीजा सुरेंद्र से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद वह मां के साथ बहन से मिलने के लिए बाइक से जा रहा था। इस दौरान बहन के घर से तीन किमी पहले ही हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया व घायलों को पावटा उप जिला अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया व छोटी देवी की गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल कोटपूतली रैफर किया गया। जहां छोटी देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

मृतक की तीन माह पहले हुई थी सगाई

परिजनों ने बताया कि मृतक रोशन दो भाइयों में छोटा था। मृतक जयपुर में सिलाई का काम करता था जिसकी 3 माह पहले ही सगाई हुई थी। पिता हरफूल पोलियो से दिव्यांग है।

27 Aug 2025 02:13 pm

