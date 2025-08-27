Jaipur: बहन के घर से 3KM पहले ही हो गई भाई और मां की दर्दनाक मौत, दोनों को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला

Tractor-Trolley Crushed Bike Riders: जयपुर के नारेहड़ा-पावटा स्टेट हाईवे पर मंगलवार सुबह कुनेड़ पंडितपुरा चौराहा पर अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।
हादसे से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण उप जिला अस्पताल परिसर में मोर्चरी के बाहर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर छह घंटे तक धरने पर बैठे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।
पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें थानागाजी तहसील के टोडी जोधावास निवासी रोशनलाल (25) की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मां छोटी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और कोटपूतली ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतकों के परिजन ने बताया कि सुबह रोशन की टोरड़ा रामपुरा निवासी जीजा सुरेंद्र से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह मां के साथ बहन से मिलने जा रहा था। लेकिन बहन के घर से तीन किलोमीटर पहले ही यह हादसा हो गया।