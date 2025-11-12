Patrika LogoSwitch to English

Jaipur News: जोधपुर की शिक्षिका ने दी सुसाइड की चेतावनी, इकलौती संतान की मौत को बताया मर्डर, बोली 'कॉल-चैट डिलीट करके बेटे का घोंटा गला'

Teacher Warning Of Suicide: जोधपुर की शिक्षिका सुशीला मीना ने बेटे नमन सिहरा की संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एफआइआर दर्ज न होने पर वह सार्वजनिक रूप से आत्महत्या करेंगी।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 12, 2025

नमन सिहरा की फाइल फोटो: पत्रिका

Naman Sihra Suspicious Death: जयपुर के जगतपुरा के अशोक विहार में 23 वर्षीय नमन सिहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिजन ने पुलिस पर एफआइआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। नमन का शव 29 अक्टूबर को नाना-नानी के घर से कुछ दूरी पर स्थित उसके ही प्लॉट में मिला था। शव कमरे के गेट से शर्ट से बंधा हुआ था, जिससे परिजन का कहना है कि, उसका गला घोंटकर हत्या की गई है।

प्रेस क्लब में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में मृतक की मां सुशीला मीना ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नमन की मौत सांस घुटने से बताई गई है और शरीर पर चोटों के निशान थे, जो तीन घंटे पुराने ही थे। इसके अलावा, नमन के मोबाइल का डेटा भी डिलीट कर दिया गया था, जिसमें चैटिंग और कॉल हिस्ट्री शामिल थी, ये साक्ष्य हत्या की ओर इशारा करते हैं।

उधर प्रताप नगर थानाप्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में मर्ग दर्ज है और एफएसएल को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। जल्द ही एफआइआर दर्ज कर ली जाएगी।

सार्वजनिक रूप से करेंगी आत्महत्या: शिक्षिका

सुशीला ने बताया कि वह शिक्षिका हैं और बिलाड़ा (जोधपुर) में कार्यरत हैं। नमन उनकी इकलौती संतान था। उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वह पूरी तरह स्वस्थ था और पैसों या पढ़ाई को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुलिस उनकी एफआइआर दर्ज करे और उसके चार दोस्तों से पूछताछ करे। ऐसा नहीं करने पर वह बुधवार को सार्वजनिक रूप से आत्महत्या करेंगी और इसकी जिम्मेदारी प्रताप नगर थाना पुलिस की होगी।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

