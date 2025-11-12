Jaipur News: जोधपुर की शिक्षिका ने दी सुसाइड की चेतावनी, इकलौती संतान की मौत को बताया मर्डर, बोली ‘कॉल-चैट डिलीट करके बेटे का घोंटा गला’

सुशीला ने बताया कि वह शिक्षिका हैं और बिलाड़ा (जोधपुर) में कार्यरत हैं। नमन उनकी इकलौती संतान था। उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वह पूरी तरह स्वस्थ था और पैसों या पढ़ाई को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुलिस उनकी एफआइआर दर्ज करे और उसके चार दोस्तों से पूछताछ करे। ऐसा नहीं करने पर वह बुधवार को सार्वजनिक रूप से आत्महत्या करेंगी और इसकी जिम्मेदारी प्रताप नगर थाना पुलिस की होगी।