Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: जन्माष्टमी पर ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल व्यवस्था, माल वाहक वाहनों का प्रवेश निषेध, जान लें अपडेट रूट

Change Route On Janmashtami 2025: पत्रकार कॉलोनी इस्कॉन तिराहा, मुहाना मंडी, गोवर्धन हाइट्स और केसर चौराहा से इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले सामान्य और भारी वाहनों को भी अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 16, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan News: जन्माष्टमी का पावन पर्व इस बार शनिवार को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के प्रमुख मंदिरों जैसे गोविंद देवजी, अक्षय पात्र और इस्कॉन में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। ऐसे में भारी भीड़ और सुचारु यातायात को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष यातायात योजना लागू की है जिसके तहत शहर के कई इलाकों में डायवर्जन और पार्किंग में बदलाव किए गए हैं।

मालवाहक वाहनों का प्रवेश निषेध

जन्माष्टमी पर चांदपोल गेट, न्यूगेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़ और जोरावर सिंह गेट से परकोटे में हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, गोविंद देवजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन चौगान स्टेडियम की भूमिगत पार्किंग, जलेबी चौक, जनता मार्केट और रामनिवास बाग स्थित JDA पार्किंग में खड़े कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

कृष्ण जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन
दौसा
train

जलेबी चौक से आतिश मार्केट तक वाहनों की नो एंट्री

काले हनुमानजी और कंवर नगर की ओर से आने वाले भक्त झूलेलाल मंदिर के पास और ब्रह्मपुरी की ओर से आने वाले पौण्ड्रिक उद्यान के सामने अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। गणगौरी बाजार और चौगान चौराहा की ओर से दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु चौगान स्टेडियम में पार्किंग का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही नगर परिषद की मोरी और आतिश मार्केट से निकासी मार्ग निर्धारित किया गया है।

अक्षय पात्र मंदिर के लिए बदले ट्रैफिक रूट

बॉम्बे अस्पताल चौराहा, जीवनरेखा अस्पताल तिराहा, एनआरआई चौराहा, एसबीआई तिराहा, डी मार्ट और द्वारकापुरी सर्कल से अक्षय पात्र मंदिर की ओर जाने वाला ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा और केवल वैकल्पिक मार्गों से ही संचालित होगा। ज्ञान विहार तिराहे से मंदिर की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।

इस्कॉन मंदिर जाने से पहले देखें डायवर्जन प्लान

पत्रकार कॉलोनी इस्कॉन तिराहा, मुहाना मंडी, गोवर्धन हाइट्स और केसर चौराहा से इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले सामान्य और भारी वाहनों को भी अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि रूट प्लान देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं।

ये भी पढ़ें

Janmashtami 2025: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार, देखें आरती की तस्वीरें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: जन्माष्टमी पर ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल व्यवस्था, माल वाहक वाहनों का प्रवेश निषेध, जान लें अपडेट रूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.