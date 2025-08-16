Jaipur: जन्माष्टमी पर ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल व्यवस्था, माल वाहक वाहनों का प्रवेश निषेध, जान लें अपडेट रूट

Rajasthan News: जन्माष्टमी का पावन पर्व इस बार शनिवार को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के प्रमुख मंदिरों जैसे गोविंद देवजी, अक्षय पात्र और इस्कॉन में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। ऐसे में भारी भीड़ और सुचारु यातायात को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष यातायात योजना लागू की है जिसके तहत शहर के कई इलाकों में डायवर्जन और पार्किंग में बदलाव किए गए हैं।
जन्माष्टमी पर चांदपोल गेट, न्यूगेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़ और जोरावर सिंह गेट से परकोटे में हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, गोविंद देवजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन चौगान स्टेडियम की भूमिगत पार्किंग, जलेबी चौक, जनता मार्केट और रामनिवास बाग स्थित JDA पार्किंग में खड़े कर सकेंगे।
काले हनुमानजी और कंवर नगर की ओर से आने वाले भक्त झूलेलाल मंदिर के पास और ब्रह्मपुरी की ओर से आने वाले पौण्ड्रिक उद्यान के सामने अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। गणगौरी बाजार और चौगान चौराहा की ओर से दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु चौगान स्टेडियम में पार्किंग का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही नगर परिषद की मोरी और आतिश मार्केट से निकासी मार्ग निर्धारित किया गया है।
बॉम्बे अस्पताल चौराहा, जीवनरेखा अस्पताल तिराहा, एनआरआई चौराहा, एसबीआई तिराहा, डी मार्ट और द्वारकापुरी सर्कल से अक्षय पात्र मंदिर की ओर जाने वाला ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा और केवल वैकल्पिक मार्गों से ही संचालित होगा। ज्ञान विहार तिराहे से मंदिर की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।
पत्रकार कॉलोनी इस्कॉन तिराहा, मुहाना मंडी, गोवर्धन हाइट्स और केसर चौराहा से इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले सामान्य और भारी वाहनों को भी अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि रूट प्लान देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं।