Jaipur: जन्माष्टमी पर ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल व्यवस्था, माल वाहक वाहनों का प्रवेश निषेध, जान लें अपडेट रूट

Rajasthan News: जन्माष्टमी का पावन पर्व इस बार शनिवार को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के प्रमुख मंदिरों जैसे गोविंद देवजी, अक्षय पात्र और इस्कॉन में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। ऐसे में भारी भीड़ और सुचारु यातायात को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष यातायात योजना लागू की है जिसके तहत शहर के कई इलाकों में डायवर्जन और पार्किंग में बदलाव किए गए हैं।