Spice Fair: जयपुर में सजेगा 17 से 26 अप्रैल तक मसालों का महाकुंभ, मिलेगा देशभर के शुद्ध मसालों का स्वाद

इस बार मेले में करीब 150 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं को शुद्ध मसाले, ऑर्गेनिक उत्पाद, श्री अन्न, जीआई टैग उत्पाद, तेल, अनाज और हस्तनिर्मित वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। केरल की काली मिर्च, कश्मीर की केसर, गुंटूर की लाल मिर्च, इरोड की हल्दी, नागौर का जीरा, रामगंजमंडी का धनिया, जालोर की ईसबगोल और बीकानेर के पापड़ जैसे उत्पाद मेले के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। यह मेला सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री का सशक्त मंच प्रदान करता है।