जयपुर आएंगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

जयपुर। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जयपुर आएंगे। उनके तीन दिवसीय प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 नवंबर की सुबह एमएनआईटी जयपुर में राजस्थान के पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। यह पहल तकनीकी शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।