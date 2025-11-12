Patrika LogoSwitch to English

जयपुर आएंगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

15 नवम्बर को JECC जयपुर में 'विज्ञान भैरव' प्राचीन ध्यान कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हजारों साधक सहभागी बनेंगे।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 12, 2025

Sri Sri Ravi Shankar

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जयपुर आएंगे। उनके तीन दिवसीय प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 नवंबर की सुबह एमएनआईटी जयपुर में राजस्थान के पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। यह पहल तकनीकी शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस दिन दोपहर 3 बजे से SMS आउटडोर स्टेडियम में 'उत्साह- एक युवा संगम' का आयोजन होगा, जिसमें 50 हजार से अधिक युवा भाग लेंगे। 'उत्साह' का उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और नशामुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है।

15 नवम्बर को JECC जयपुर में 'विज्ञान भैरव' प्राचीन ध्यान कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हजारों साधक सहभागी बनेंगे। इसी दिन 'सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन' और 'अंतेवासी' विशेष सत्र भी होंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Nov 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर आएंगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

