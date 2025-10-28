Big Action: जयपुर की 2 कोठियां और श्रीगंगानगर के भूखंड फ्रीज, कर्नाटक में 2000 करोड़ की साइबर ठगी से राजस्थान में किया करोड़ों का निवेश

पहली कोठी जयपुर के ओमेक्स सिटी, बड़ के बालाजी के पास अजमेर रोड स्थित प्लॉट नंबर 47, ब्लॉक नंबर 3 में 253 वर्गमीटर क्षेत्र में बनी है, जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपए है। दूसरी कोठी गिरधारीपुरा, अजमेर रोड स्थित अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के प्लॉट नंबर डी-266 पर बनी है, जिसकी कीमत भी करीब तीन करोड़ रुपए आंकी गई है।