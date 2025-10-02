Rajasthan News: हाल-ए-वित्त विभाग: कर्ज की चादर लंबी, जिम्मेदारों की कुर्सियां खाली, ​काबिल अफसरों का टोटा

राज्य पर पिछले साल मार्च तक 5,66,993.5 करोड़ की अनुमानित देनदारी थी, जो इस वर्ष मार्च के अंत में अनुमानित 6,37,035.10 करोड़ हो गई। खर्चों को चलाने के लिए सरकार को लगातार उधार लेना पड़ रहा है और उस पर ब्याज का भार भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कई बार कार्मिकों को विभिन्न मदों में तत्काल भुगतान में दिक्कत आ रही है। सरकारी कार्य करने वाले ठेकेदार भी भुगतान में देरी की शिकायत करते रहे हैं। वित्त विभाग से जुड़े कार्य करने वाले ठेकेदारों तक को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। वहीं बड़ी परियोजनाएं व घोषणाएं पूरी होने में देरी से उनकी लागत बढ़ने को लेकर सीएजी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं।