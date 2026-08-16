छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी वितरित

जयपुर. किरण पथ मानसरोवर स्थित गायत्री परिवार की ओर से संचालित मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। इसमें व्यास सेवा संस्थान के सहयोग से छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी बांटी गई। मुख्य ट्रस्टी ओम प्रकाश अग्रवाल ने मुख्य वक्ता नर्मदा शंकर गिरी सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा, संस्कार और सनातन संस्कृति के महत्व की जानकारी दी। संस्थापक सचिव नरेंद्र व्यास, सुभाष चंद्र झा व कमल किशोर शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।







का वितरण किया गया। विद्यार्थियों को कॉपियां, पेन, पेंसिल, रूलर, रबड़ सहित पाठ्यक्रम में उपयोगी अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद इंदु व्यास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। गायत्री परिवार राजस्थान के मुख्य ट्रस्टी ओम प्रकाश अग्रवाल ने मुख्य वक्ता महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर गिरी महाराज सहित अन्य का स्वागत किया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नैतिक शिक्षा, संस्कार और सनातन संस्कृति के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।





कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को आवश्यक स्टेशनरी का निशुल्क वितरण किया गया। संस्थान के संस्थापक सचिव नरेंद्र व्यास, सुभाष चंद्र झा, कमल किशोर शर्मा, विनोद व्यास, विजय व्यास, शशिकला अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, अनीता अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गायत्री परिवार की ओर से केदार शर्मा, विद्यालय की प्रधानाचार्य शिवानी और सचिव प्रबुद्ध शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी महेश भारद्वाज ने किया।

संस्थान के अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि इस सत्र में अब तक दोनों संस्थाओं की ओर से करीब 1,50,000 अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के साथ संस्थान गौसेवा, निशुल्क चिकित्सा शिविर और सार्वजनिक मंदिर के संचालन जैसे सेवा कार्य भी कर रहा है।