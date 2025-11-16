Street Dog: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सक्रिय हुई राजस्थान सरकार, स्ट्रीट डॉग प्रबंधन पर तेज कार्रवाई

Animal Birth Control: जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 नवंबर 2025 को जारी अंतरिम निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट डॉग प्रबंधन से जुड़ी कार्ययोजना को तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट और अनुपालन दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह समयावधि मुख्य रूप से संस्थानों की पहचान, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) नियमों के अनुपालन की समीक्षा तैयार करने के लिए तय की गई है।