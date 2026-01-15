Rajasthan Weather Update: मौसम फिर दिखाएगा तेवर, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, IMD की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 जनवरी को राज्य के उत्तरी व पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने की संभावना है। विभाग ने बताया कि इस सिस्टम के असर से अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 22 से 24 जनवरी के दौरान एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में राज्य में मौसम में अचानक बदलाव के साथ बादल छाने और ठंड से कुछ राहत के संकेत हैं।