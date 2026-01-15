Rajasthan Weather Update: मौसम फिर दिखाएगा तेवर, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, IMD की चेतावनी

फाइल फोटो- पत्रिका
Strong Western Disturbance जयपुर। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। जयपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी भाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर और अति शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में घना और कहीं-कहीं अति घना कोहरा दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 जनवरी को राज्य के उत्तरी व पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने की संभावना है। विभाग ने बताया कि इस सिस्टम के असर से अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 22 से 24 जनवरी के दौरान एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में राज्य में मौसम में अचानक बदलाव के साथ बादल छाने और ठंड से कुछ राहत के संकेत हैं।
वहीं सूर्यनगरी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का सितम जारी है। बीती रात जोधपुर में इस सीजन की दूसरी सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई, जब पारा दूसरी बार 8 डिग्री से नीचे उतरा। सुबह तेज सर्दी रही। देर रात और सुबह घर के बाहर निकले लोगों को अतिरिक्त जाप्ता करना पड़ा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शनिवार से बादलों की हल्की आवाजाही रहेगी, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। विक्षोभ का असर दो दिन रहेगा।
यह वीडियो भी देखें
थार में तेज सर्दी के साथ इन दिनों तीखी धूप निकलने से दिन व रात में 18 से 20 डिग्री का अंतर बना हुआ है जिससे रात और सुबह कड़ाके की सर्दी धूजणी छूटा रही है, वहीं दिन में तेज जाड़े से निजात बनी हुई है।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग