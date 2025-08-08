छात्र 2013 में 12वीं पास, मार्कशीट फेल की….गलती का एमटेक में खुलासा, जानें पूरा मामला

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने मनीष सैनी की सात साल पुरानी याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी की एसएम निमावत स्कूल में 12वीं कक्षा की पढ़ाई की। वर्ष 2012 में वह रसायन विज्ञान विषय में फेल हो गया। इसके बाद पूरक परीक्षा दी और उसमें भी फेल होने पर कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा। स्कूल ने गलती से याचिकाकर्ता के आवेदन में रसायन विज्ञान के साथ भौतिकशास्त्र व गणित सहित सभी पांच विषय भर दिए। स्कूल ने पास बताकर बिना मार्कशीट टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) जारी कर दी।