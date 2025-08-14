छात्रसंघ चुनाव को लेकर बवाल: RU में पुलिस ने जबरन तुड़वाया छात्र नेता का अनशन, समर्थन में आए अशोक गहलोत

छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन न केवल उनकी जायज मांगों को अनसुना कर रहा है, बल्कि सरकार को छात्रसंघ चुनाव न कराने की सलाह भी दे रहा है। शुभम ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन प्रशासन और सरकार हमारी मांगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जबरन हिरासत में लेकर मेरा अनशन तुड़वाया गया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। जब तक राजस्थान सरकार लाखों युवाओं की मांग को पूरा नहीं करती, हमारा आंदोलन और तेज होगा।