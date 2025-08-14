VIDEO: झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराई बाईक, उछलने पर टेम्पो ने कुचला; मौत

Jhunjhunu Road Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मंड्रेला थाना क्षेत्र में झुंझुनूं रोड पर KTA प्लांट के पास तेज रफ्तार पिकअप की बाइक से टक्कर और पीछे से आ रहे टेम्पो के बेकाबू होने के कारण एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का भयावह दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।