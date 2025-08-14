VIDEO: झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराई बाईक, उछलने पर टेम्पो ने कुचला; मौत

Jhunjhunu Road Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मंड्रेला थाना क्षेत्र में झुंझुनूं रोड पर KTA प्लांट के पास तेज रफ्तार पिकअप की बाइक से टक्कर और पीछे से आ रहे टेम्पो के बेकाबू होने के कारण एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का भयावह दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हादसे का शिकार हुए बाइक सवार की पहचान दिलावरपुरा निवासी अजय चौधरी (40) के रूप में हुई है। मंड्रेला थाने के ASI रामसिंह ने बताया कि अजय चौधरी अपनी बाइक से झुंझुनूं से अपने गांव दिलावरपुरा की ओर जा रहे थे। उसी दौरान, सामने से एक तेज रफ्तार पिकअप आ रही थी, जिसने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप श्रद्धालुओं को लेकर गोगामेड़ी निशान (ध्वजा) लेने जा रही थी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अजय करीब 25 फीट उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। इसी बीच, पिकअप के ठीक पीछे चल रहा एक लोडिंग टेम्पो बेकाबू हो गया और सड़क से नीचे उतर गया। दुर्भाग्यवश, सड़क किनारे गिरे अजय टेम्पो के पहियों के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पिकअप की टक्कर के बाद अजय हवा में उछलकर सड़क किनारे गिरे और तभी टेम्पो ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और अजय को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और पिकअप व टेम्पो को जब्त कर लिया। मंड्रेला थाने में दोनों वाहनों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ASI रामसिंह ने बताया कि पिकअप में सवार श्रद्धालु झुंझुनूं के सीसीया से गोगामेड़ी जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।
थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन ने बताया कि मृतक के बड़े भाई दिलावरपुरा निवासी राजपाल जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई राजवीर सिंह मंड्रेला से घर जा रहा था। रास्ते में एक पिकअप चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उसे टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई।