Rajasthan: हाईकोर्ट का रिश्वत मामले में बड़ा फैसला, BAP विधायक को दी जमानत; चार साथियों को भी छोड़ा

इस मामले ने राजस्थान की सियासत में खासा विवाद पैदा किया है, क्योंकि यह एक विधायक द्वारा अपने पद के दुरुपयोग से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय यह तर्क दिया कि मामले में चालान पेश हो चुका है और चारों आरोपी लंबे समय से हिरासत में हैं। इसके अलावा, ट्रायल में और समय लगने की संभावना को देखते हुए जमानत दी गई। एडवोकेट कपिल गुप्ता ने जगराम मीणा की ओर से मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।