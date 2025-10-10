Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दी बड़ी राहत, आमेर परिसर पर रहेगा कब्जा; बेदखली पर लगी रोक

मामले की सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह भूमि 1992 से लगातार पुलिस विभाग के कब्जे और उपयोग में है। यहां पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाएं संचालित होती हैं, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।