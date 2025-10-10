Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दी बड़ी राहत, आमेर परिसर पर रहेगा कब्जा; बेदखली पर लगी रोक

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस विभाग को बड़ी राहत देते हुए जयपुर के आमेर परिसर में स्थित उसकी विशाल सरकारी भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 10, 2025

Supreme Court

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस विभाग को बड़ी राहत देते हुए जयपुर के आमेर परिसर में स्थित उसकी विशाल सरकारी भूमि पर यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का आदेश दिया है। यह भूमि पुलिस प्रशिक्षण और अन्य विभागीय गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

इस आदेश के बाद, पुलिस विभाग इस परिसर में अपने कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रख सकेगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी नहीं करता।

1992 से पुलिस विभाग का कब्जा

मामले की सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह भूमि 1992 से लगातार पुलिस विभाग के कब्जे और उपयोग में है। यहां पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाएं संचालित होती हैं, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह भूमि पूरी तरह सरकारी है और कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा इसके स्वामित्व के दावे झूठे हैं। ये दावे कुछ फोटोकॉपी दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिनकी न तो कानूनी वैधता है और न ही स्वामित्व का कोई ठोस सबूत।

निचली अदालत ने दिया था ये आदेश

दरअसल, निचली अदालत ने इस भूमि को निजी डिक्री धारकों को सौंपने का आदेश दिया था, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद, निजी दावेदारों ने इस आदेश के आधार पर भूमि से पुलिस विभाग को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगा दी।

कोर्ट ने पुलिस विभाग के पक्ष को सुनते हुए यह स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इस भूमि पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह फैसला राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी जीत है। इस अंतरिम आदेश के बाद, पुलिस विभाग को अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: चूरू में खाद्य सुरक्षा योजना से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद हटवाया नाम, जानें क्यों?
चूरू
Food Security Scheme in Churu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दी बड़ी राहत, आमेर परिसर पर रहेगा कब्जा; बेदखली पर लगी रोक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: महिला और युवा वोटर्स पर दारोमदार

ओपिनियन

Road Accident: जयपुर से महिला थानेदार का शव लेकर जा रहे थे, रास्ते में हो गया भीषण हादसा; बेटे सहित 3 की मौत

road-accident-2
जयपुर

नींद में ही हार्ट अटैक आने से पुलिस कांस्टेबल की मौत, 1 दिन पहले ड्यूटी कर घर लौटे थे, परिवार में मातम

constable driver Kailash Chandra Gurjar died
जयपुर

Rajasthan Politics: डोटासरा का तीखा वार, भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

Govind Singh Dotasara
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में सीकर रहा सबसे ठंडा, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

Weather Update Meteorological Department Prediction in next 3 days Sikar was coldest place in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.