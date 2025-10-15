Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी बड़ी राहत, इन दो परियोजनाओं में नहीं अटकेगा रोड़ा

राजस्थान राज्य और रीको की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने परियोजना को रोकने के लिए बार-बार याचिकाएं दाखिल की हैं, जिन्होंने पहले NGT और राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार की याचिकाएं पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और राजस्थान उच्च न्यायालय में भी दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं पर तथ्यों को छिपाने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया था।