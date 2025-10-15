Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी बड़ी राहत, इन दो परियोजनाओं में नहीं अटकेगा रोड़ा

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आज टीएन गोदावर्मन मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 15, 2025

Supreme Court

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आज टीएन गोदावर्मन मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इसमें जयपुर स्थित राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजना को रोकने तथा उक्त भूमि को वन भूमि घोषित करने की मांग की गई थी।

बता दें, यह मामला IA No. 231707 of 2025 in W.P. (C) No. 202 of 1995 से संबंधित था, जिसे कुछ आवेदकों द्वारा इस आधार पर दायर किया गया था कि जयपुर के तहसील सांगानेर स्थित डोल का बाड़ क्षेत्र में परियोजना का स्थल वन भूमि है और इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?

राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक द्वारा पुष्टि की जा चुकी है और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है।

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने क्या कहा?

राजस्थान राज्य और रीको की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने परियोजना को रोकने के लिए बार-बार याचिकाएं दाखिल की हैं, जिन्होंने पहले NGT और राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार की याचिकाएं पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और राजस्थान उच्च न्यायालय में भी दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं पर तथ्यों को छिपाने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया था।

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि परियोजना स्थल पर कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं, केवल 56 पेड़ों को अनुमति प्राप्त कर प्रत्यारोपित किया गया है और उनकी संख्या से दस गुना अधिक नए पौधे प्रतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में लगाए जा चुके हैं।

बनेंगे एकता मॉल और राजस्थान मंडपम

एकता मॉल प्रधानमंत्री की 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' पहल का हिस्सा है तथा राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स, ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है और प्रस्तुत आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर दुखांतिका: स्लीपर बस में आग लगने से 22 लोगों की मौत, सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा; CM से की ये डिमांड
जैसलमेर
Jaisalmer bus tragedy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 06:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी बड़ी राहत, इन दो परियोजनाओं में नहीं अटकेगा रोड़ा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धूम्रपान छोड़ने से दिमाग बेहतर होता है, चाहे उम्र कोई भी हो

समाचार

जयपुर शहर में चलती बस में लगी भीषण आग, सवारियों में मची अफरा-तफरी

Jaipur Bus Fire
जयपुर

RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई, सैलरी है बढ़िया

RPSC Vacancy 2025
शिक्षा

किताबों का जादू: डिजिटल दौर में भविष्य उज्ज्वल व आशाजनक

ओपिनियन

JDA News: लोगों के भरोसे पर कालिख… 11 साल में 2000 करोड़ की जमीन बेची; विकास का नामोनिशान नहीं

jda
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.