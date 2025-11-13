Rajasthan: अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान के 20 जिलों में खनन गतिविधियों का भविष्य जल्द होगा तय

मामले में मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने 9 मई 2024 को अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा तैयार करने के लिए समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अरावली का संरक्षण और नियमन किया जाना प्रस्तावित है। मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, तथा खनन पट्टा धारक संघों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और ए. एस. नाडकर्णी मौजूद रहे।