Rajasthan News : शासन सचिवालय में ‘सरप्राइज़ चेक’, लाइब्रेरी बिल्डिंग में 59% कर्मचारी मिले नदारद- मचा हड़कंप

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित शासन सचिवालय में अनुशासन की धज्जियां उड़ती नजर आईं। मंगलवार सुबह प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम ने लाइब्रेरी बिल्डिंग में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ACS दिनेश कुमार के सख्त निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई ने सचिवालय के गलियारों में खलबली मचा दी है। टीम ने पहुँचते ही सबसे पहले हाजिरी के 5 रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए, ताकि कोई पीछे से साइन न कर सके।