Swachhata Ka Sanskar: इन्फ्लुएंसर पढ़ाएंगे शहरवासियों को स्वच्छता का पाठ, स्वच्छता में जयपुर होगा अव्वल

ग्रेटर निगम मुख्यालय में गुरुवार को महापौर सौम्या गुर्जर ने शहर के 27 इन्फ्लुएंसर से मुलाकात कर स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की। इन्फ्लुएंसर ने स्वच्छता मैराथन से लेकर सफाई से जुड़े आयोजनों को शहर भर में निचले स्तर पर कराने की बात कही। उन्होंने कहा, इन आयोजनों को सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर वायरल करेंगे। इससे जन-जन तक स्वच्छता का संदेश जाएगा। महापौर ने बताया कि हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। सोशल मीडिया मौजूदा समय में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम है।