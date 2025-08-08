Swachhata Ka Sanskar: इन्फ्लुएंसर पढ़ाएंगे शहरवासियों को स्वच्छता का पाठ, स्वच्छता में जयपुर होगा अव्वल

Patrika Cleanliness campaign: जयपुर शहर की खूबसूरती और खासियत को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले इन्फ्लुएंसर अब शहरवासियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में जयपुर टॉप पर आए, इसके लिए इन्फ्लुएंसर भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। सर्वेक्षण के दौरान जो बेहतर काम करेगा, उसे निगम की ओर से सफाई का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा। पत्रिका के स्वच्छता का संस्कार अभियान के तहत जयपुर शहर में स्वच्छता जागरूकता को लेकर प्रयास शुरू किए गए हैं।
ग्रेटर निगम मुख्यालय में गुरुवार को महापौर सौम्या गुर्जर ने शहर के 27 इन्फ्लुएंसर से मुलाकात कर स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की। इन्फ्लुएंसर ने स्वच्छता मैराथन से लेकर सफाई से जुड़े आयोजनों को शहर भर में निचले स्तर पर कराने की बात कही। उन्होंने कहा, इन आयोजनों को सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर वायरल करेंगे। इससे जन-जन तक स्वच्छता का संदेश जाएगा। महापौर ने बताया कि हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। सोशल मीडिया मौजूदा समय में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम है।
लोगों को गीला-सूखा कचरा अलग करने का फायदा।
होम कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देना।
सीएनडी वेस्ट को सड़क किनारे फेंकने का नुकसान।
महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि इन दिनों सोसायटी में सोशल मीडिया का प्रभाव सर्वाधिक है। खासकर समाज के युवावर्ग में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है। जयपुर शहर को आगामी वर्षों में स्वच्छता को लेकर शिखर पर लाना है जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू करना बेहद जरूरी है। सभी के प्रयासों और सहभागिता से ही जयपुर शहर स्वच्छ और सुंदर बन सकेगा। शहर के परकोटे के प्रमुख बाजारों के व्यापार मंडलों ने भी अभियान में सहयोग देने की हामी भरी है।