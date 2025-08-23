Swachhata Ka Sanskar: जयपुर में सफाई पर निगम की सख्ती, अब मैसेज से जागरूकता और चालान से होगी सख्त कार्रवाई

Swachhata Ka Sanskar: जयपुर: ग्रेटर निगम अब शहरवासियों को मैसेज भेजकर सफाई व्यवस्था में सहयोग मांगेगा। इसके अलावा शहर को गंदा करने वालों पर सख्ती से पेश आएगा। इसके लिए आयुक्त ने स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोषी व्यक्तियों पर सख्ती की जाए और कैरिंग चार्ज वसूला जाए। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।