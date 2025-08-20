Swachhata Ka Sanskar: जयपुर शहर में सफाई रखो दिल से यार, वरना चालान होगा तगड़ा इस बार

शहरवासियों की स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने के लिए निगम का दस्ता शाम को दो घंटे बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनाउंसमेंट कर रहा है। मुख्यालय में हुई बैठक में आयुक्त ने जोन उपायुक्तों से अस्थायी कचरा डिपो की सूची मांगी और इन्हे मिशन मोड पर एक सप्ताह में खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा फेंकने वालों को चिन्हित कर तुरंत जुर्माना वसूलने को कहां हवामहल जोन कार्यालीय में सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई।