Swachhata Ka Sanskar: जयपुर शहर में सफाई रखो दिल से यार, वरना चालान होगा तगड़ा इस बार

Patrika Swachhata Ka Sanskar: जयपुर, हैरिटेज नगर निगम ने को स्वच्छ रखने लिए अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। निगम का पूरा फोकस सफाई व्यवस्था दुुरूस्त करने पर है। आयुक्त निधि पटेल व अन्य अधिकारी रात को फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। शहर को गंदा करने वालों पर सीधे एक्शन हो रहा है।
निगम का कहना है कि जिन प्रतिष्ठानों में कचरा सड़क पर फेंका जाएगा, उन्हे सील करने की कार्रवाई भी होगी। मंगलवार को बाजारों में गंदगी फैलाने और दुकानों के बाहर दो डस्टबिन नहीं रखने पर भी कार्रवाई की गई। निगम के चारों जोन कार्यालयों में टीमें सक्रिय रही। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक ने निरीक्षण कर दुकानों के बाहर डस्टबिन चेक किए।
कई दुकानों में डस्टबिन नहीं मिले, जबकि पूर्व में उन्हे समझाइश दी जा चुकी थी। इस पर गंदगी मिलने कचरा पात्र नहीं रखने वाले प्रतिष्ठानों से 75 हजार रुपए का कैरिंग चार्ज वसूला गया। निगम टीम ने चेतावनी भी दी कि आगे गंदगी फैलाने पर दुकान सील की जाएगी।
शहरवासियों की स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने के लिए निगम का दस्ता शाम को दो घंटे बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनाउंसमेंट कर रहा है। मुख्यालय में हुई बैठक में आयुक्त ने जोन उपायुक्तों से अस्थायी कचरा डिपो की सूची मांगी और इन्हे मिशन मोड पर एक सप्ताह में खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा फेंकने वालों को चिन्हित कर तुरंत जुर्माना वसूलने को कहां हवामहल जोन कार्यालीय में सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई।
ग्रेटर नगर निगम जयपुर भी सफाई व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड पर है। आयुक्त गौरव सैनी झोटवाड़ा जोन के वार्ड 52 और 55 में पहुंचे। यहां वीर विहार कॉलोनी, पीवीसी कर्नल होशियार सिंह मार्ग और खातीपुरा इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थड़ी- ठेला संचालकों से बातचीत की गई और जहां कचरा मिला वहां स्वास्थ्य शाखा की टीम ने मौके पर चालान काटे। आयुक्त के साथ अन्य अधिकारियों ने भी निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।
जयपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को स्वच्छता का संदेश गूंजा। 'स्वच्छता का संस्कार' अभियान के तहत प्रस्तुत नुक्कडत्र नाटक के मंचन से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसमें कलाकारों ने कभी गुस्से तो कभी हंसी— ठिठोली के अंदाज में साफ- सफाई का गंभीर संदेश दिया। नाटक का मंचन आगाज द अमेजिंग रंगमंच ग्रुप की ओर से किया गया।
अधिकारियों को साफ निर्देश हैं कि सफाई के मामले में कोई कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस भी प्रतिष्ठान के बाहर ज्यादा गंदगी दिखेगी, उस पर कड़ा चालान होगा। निधि पटेल आयुक्त हैरिटेज नगर निगम जयपुर