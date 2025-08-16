जयपुर में गंदगी पर सख्ती: 200 स्थानों पर कैमरे, कचरा फेंका तो मिलेगी तुरंत चेतावनी और वसूला जाएगा जुर्माना

Swachhata Ka Sanskar: जयपुर: ग्रेटर नगर निगम ने सीमा क्षेत्र में कचरा फेंकने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। निगम की योजना है कि 200 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी।
बता दें कि डीसीएम के संजय नगर क्षेत्र में बने अस्थायी कचरा डिपो पर शुक्रवार सुबह दो लोग बाइक पर कचरा लेकर आए। निगरानी कर रहे निगम मुख्यालय से कर्मचारियों ने उन्हें सतर्क किया। लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनी दी गई कि आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है और यदि कचरा यहां छोड़ा गया तो पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। यह सुनकर बाइक सवार व्यक्ति कचरा उठाकर ले गए।
निगम आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि जोन कार्यालयों की रिपोर्ट के आधार पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में हर जोन में एक-एक कैमरा स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अभय कमांड सेंटर के कैमरों से भी निगम की टीम कचरा फेंकने वालों की पहचान करेगी।
-अस्थायी कचरा डिपो के पास पिलर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसे इंटरनेट से जोड़ा गया है और निगम मुख्यालय में बने सेंटर से निगरानी की जा रही है।
-कैमरे से जुड़े लाउडस्पीकर के माध्यम से सेंटर में बैठे अधिकारी चेतावनी देते हैं, ‘आप शहर को गंदा कर रहे हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना भी लगेगा।’