जयपुर में गंदगी पर सख्ती: 200 स्थानों पर कैमरे, कचरा फेंका तो मिलेगी तुरंत चेतावनी और वसूला जाएगा जुर्माना



बता दें कि डीसीएम के संजय नगर क्षेत्र में बने अस्थायी कचरा डिपो पर शुक्रवार सुबह दो लोग बाइक पर कचरा लेकर आए। निगरानी कर रहे निगम मुख्यालय से कर्मचारियों ने उन्हें सतर्क किया। लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनी दी गई कि आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है और यदि कचरा यहां छोड़ा गया तो पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। यह सुनकर बाइक सवार व्यक्ति कचरा उठाकर ले गए।