Swachhta hi Sanskar Abhiyan : जयपुर में खुद के खर्चे से कर रहे सफाई, चमका रहे कॉलोनियां, सक्रिय हुईं विकास समितियां

Swachhta hi Sanskar Abhiyan : राजधानी जयपुर की कई कॉलोनियों में सफाई सिर्फ शहरी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं रही। यहां की विकास समितियां भी इतनी सक्रिय हैं कि ये लोग सफाई का खर्चा खुद उठाते हैं। सुबह जब गाड़ियां सड़क पर नहीं रहती तो नियमित सफाई होती है। कई कॉलोनियों में तो 15 दिन में एक बार विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। इसमें कॉलोनी के लोग भी सहयोग करते हैं। इतना ही नहीं, विकास समितियों के पास अपने संसाधन भी हैं। राजधानी के वैशाली नगर, चित्रकूट, सिरसी रोड से लेकर जगतपुरा क्षेत्र में कॉलोनी के लोग खुद ही सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं।