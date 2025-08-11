11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Swachhta hi Sanskar Abhiyan : जयपुर में खुद के खर्चे से कर रहे सफाई, चमका रहे कॉलोनियां, सक्रिय हुईं विकास समितियां

Swachhta hi Sanskar Abhiyan : राजधानी जयपुर की कई कॉलोनियों में सफाई सिर्फ शहरी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं रही। यहां की विकास समितियां भी इतनी सक्रिय हैं कि ये लोग सफाई का खर्चा खुद उठाते हैं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

Jaipur people are cleaning colonies at their own expense corporation hoppers do not come to collect garbage
स्वच्छता ही संस्कार अभियान : कानोता बाग में सफाई करते निजी सफाईकर्मी। फोटो पत्रिका

Swachhta hi Sanskar Abhiyan : राजधानी जयपुर की कई कॉलोनियों में सफाई सिर्फ शहरी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं रही। यहां की विकास समितियां भी इतनी सक्रिय हैं कि ये लोग सफाई का खर्चा खुद उठाते हैं। सुबह जब गाड़ियां सड़क पर नहीं रहती तो नियमित सफाई होती है। कई कॉलोनियों में तो 15 दिन में एक बार विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। इसमें कॉलोनी के लोग भी सहयोग करते हैं। इतना ही नहीं, विकास समितियों के पास अपने संसाधन भी हैं। राजधानी के वैशाली नगर, चित्रकूट, सिरसी रोड से लेकर जगतपुरा क्षेत्र में कॉलोनी के लोग खुद ही सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं।

इन इलाकों में व्यवस्था

1- वैशाली नगर
2- सिरसी रोड
3- सीकर रोड
4- जगतपुरा
5- पृथ्वीराज नगर-दक्षिण
6- गांधी नगर
7- ब्रह्मपुरी क्षेत्र

ये भी पढ़ें

Jaipur News : जयपुर की सड़क पर अगर फेंका कचरा, तो मिनटों में पकड़ लेगा निगम, कट जाएगा चालान, जानें कैसे
जयपुर
Jaipur roads throw garbage Heritage Municipal corporation will catch You within minutes and fined

निगम के साथ ये दिक्कत

1- सफाईकर्मियों का अभाव है। कई वार्डों में बमुश्किल 10 सफाईकर्मी भी नहीं हैं। ऐसे में कॉलोनी की सफाई का नम्बर ही नहीं आ पाता।
2- आए दिन सफाईकर्मी अवकाश पर रहते हैं। ऐसे में वार्ड की मुख्य सड़कों पर कई दिन बाद झाड़ू लगती है।

ये हो रहा

1- इन कॉलोनियों में रिक्शे लेकर घर-घर से कचरा उठाते हैं। ये कचरा बाहर आकर निगम के हूपर में डालते हैं। यह व्यवस्था स्थानीय पार्षद करवाते हैं।
2- कई कॉलोनियों में सुबह-शाम सफाईकर्मी झाड़ू लगाते हैं। ऐसे में सड़कें अन्य कॉलोनियों की तुलना में साफ नजर आती हैं।

खर्चे का गणित

1- 30 हजार रुपए तक कॉलोनी की विकास समितियां कर रही हैं।
2- तीन से पांच रिक्शे समितियों ने अपने स्तर पर ही खरीदकर कचरा संग्रहण में लगा रखे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Swachhta hi Sanskar Abhiyan : जयपुर में खुद के खर्चे से कर रहे सफाई, चमका रहे कॉलोनियां, सक्रिय हुईं विकास समितियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.