जयपुर

Swachhata Ka Sanskar: घरों पर लगी तीसरी आंख से कचरा डिपो पर नजर, स्वच्छता अभियान में बड़ा एक्शन

जयपुर शहर को कचरा मुक्त करने को लेकर हैरिटेज निगम प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। निगम ने कचरा डिपो पर गमले रखने और घरों पर लगे कैमरे का डायरेक्शन कचरा डिपो की ओर करने की समझाइश की।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 21, 2025

Play video

Patrika cleanliness campaign: जयपुर शहर को कचरा मुक्त करने को लेकर हैरिटेज निगम प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से फीडबैक लिया। घर पर दो डस्टबिन रखने और कचरा हूपर में ही डालने के लिए लोगों को जागरूक किया। जोन उपायुक्त भी अनाउंस कर लोगों से शहर को साफ रखने की समझाइश करते नजर आए। किशनपोल जोन के हवामहल बाजार में निरीक्षण के दौरान एक दुकान के बाहर खुले में कचरा पाया गया। इसे निगम के अधिकारियों ने ट्रेस कर मालिक से समझाइश की और निगम टीम ने तुरंत चालान जारी किया।

image

गलियों में सफाई मजबूत रखने को कहा

आयुक्त निधि पटेल ने सिविल लाइंस जोन इलाके में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से संवाद कर सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने कचरा डिपो पर गमले रखने और घरों पर लगे कैमरे का डायरेक्शन कचरा डिपो की ओर करने की समझाइश की। साथ ही निगम अधिकारियों को गलियों में सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि अब कचरा खुले में डालने वालों के खिलाफ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यापारियों और दुकानदारों को चेतावनी दी गई हैं कि अपनी दुकानों के बाहर सफाई व्यवस्था रखें और कचरा केवल निगम की गाड़ी में ही डालें।

सफाई का निरीक्षण, अफसर भी रहे फील्ड में

किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने अपनी टीम के साथ बाजारों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माइक पर अनाउंस कर सफाई रखने और डस्टबिन रखने के लिए जागरूक किया। उपायुक्त स्वास्थ्य युगांतर शर्मा ने भी हवामहल जोन में जोरावर सिंह गेट और ब्रह्मपुरी के बाजारों में सफाई रखने और डस्टबिन नहीं रखने पर कार्रवाई करने के लिए व्यापारियों को आगाह किया।

image

Published on:

21 Aug 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Swachhata Ka Sanskar: घरों पर लगी तीसरी आंख से कचरा डिपो पर नजर, स्वच्छता अभियान में बड़ा एक्शन

