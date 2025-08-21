Swachhata Ka Sanskar: घरों पर लगी तीसरी आंख से कचरा डिपो पर नजर, स्वच्छता अभियान में बड़ा एक्शन

Patrika cleanliness campaign: जयपुर शहर को कचरा मुक्त करने को लेकर हैरिटेज निगम प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से फीडबैक लिया। घर पर दो डस्टबिन रखने और कचरा हूपर में ही डालने के लिए लोगों को जागरूक किया। जोन उपायुक्त भी अनाउंस कर लोगों से शहर को साफ रखने की समझाइश करते नजर आए। किशनपोल जोन के हवामहल बाजार में निरीक्षण के दौरान एक दुकान के बाहर खुले में कचरा पाया गया। इसे निगम के अधिकारियों ने ट्रेस कर मालिक से समझाइश की और निगम टीम ने तुरंत चालान जारी किया।