Sweets Trends Change : जयपुर में फ्यूजन मिठाइयों के दीवाने हुए युवा, शुगर-फ्री मिठाइयों का भी बढ़ा चलन

Sweets Trends Change : इस बार त्योहारी सीजन में मिठाइयों का स्वाद बदला-बदला नजर आ रहा है। परंपरागत लड्डू, काजू कतली और रसगुल्ले के साथ अब लोग शुगर-फ्री और फ्यूजन मिठाइयों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। शहर की नामी मिठाई दुकानों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स तक इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। टोंक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित दुकान के मैनेजर धीरज यादव के अनुसार, शुगर-फ्री कानपुरी लड्डू, काजू कतली और कलाकंद की मांग सबसे ज्यादा है। कई ग्राहक पसंद के अनुसार लो-फैट और शुगर-फ्री मिठाइयों के ऑर्डर भी दे रहे हैं।
वहीं, फ्यूजन मिठाइयों में गुलाब जामुन, चीज़केक, ड्रायफ्रूट रसगुल्ला, मलाई घेवर, काजू-अंजीर बास्केट और परवल की मिठाई जैसी वैरायटी युवाओं को खूब भा रही है। त्योहारों पर गिफ्ट देने के कल्चर में भी बदलाव आया है। पहले जहां ड्रायफ्रूट्स या पारंपरिक मिठाई पैक होते थे, अब ग्राहक फ्यूजन और शुगर-फ्री मिठाइयों के हैम्पर्स पसंद कर रहे हैं। गुलाब जामुन चीज़केक, रसगुल्ला ट्रफल और चॉकलेट मावा रोल जैसी मिठाइयां कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में खास जगह बना रही हैं।
दुकानदारों के अनुसार, ऑनलाइन ऑर्डर में भी 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हुआ है। कई ऐप्स पर शुगर-फ्री मिठाइयों का अलग सेक्शन बना है, जिससे लोग अपनों को सेहतमंद मिठाइयां भेज रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अब स्वास्थ्य को लेकर सजग हो गए हैं। डायबिटीज रोगियों के साथ-साथ फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग भी शुगर-फ्री विकल्प चुन रहे हैं। हालांकि, इन मिठाइयों की कीमत पारंपरिक मिठाइयों से थोड़ी अधिक है, लेकिन डिमांड के चलते बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ रही है।
1- गुलाब जामुन चीज़केक
2- रसगुल्ला ट्रफल
3- मैंगो बर्फी टार्ट
4- काजू-अंजीर बास्केट
5- चॉकलेट मावा रोल
6- परवल की मिठाई
20–30 फीसदी तक बढ़ी बिक्री।
फूड ऐप्स पर बना अलग सेक्शन।
गिफ्टिंग के लिए बढ़ी डिमांड।
1- शुगर-फ्री मिठाइयां डायबिटीज रोगियों के लिए सुरक्षित।
2- लो-फैट विकल्प फिटनेस फोकस लोगों के लिए बेहतर।
3- स्वाद के साथ सेहत का संतुलन जरूरी।
4- त्योहारों में भी पोषण का ध्यान रखें।