Sweets Trends Change : जयपुर में फ्यूजन मिठाइयों के दीवाने हुए युवा, शुगर-फ्री मिठाइयों का भी बढ़ा चलन

Sweets Trends Change : इस बार त्योहारी सीजन में मिठाइयों का स्वाद बदला-बदला नजर आ रहा है। परंपरागत लड्डू, काजू कतली और रसगुल्ले के साथ अब लोग शुगर-फ्री और फ्यूजन मिठाइयों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। शहर की नामी मिठाई दुकानों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स तक इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। टोंक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित दुकान के मैनेजर धीरज यादव के अनुसार, शुगर-फ्री कानपुरी लड्डू, काजू कतली और कलाकंद की मांग सबसे ज्यादा है। कई ग्राहक पसंद के अनुसार लो-फैट और शुगर-फ्री मिठाइयों के ऑर्डर भी दे रहे हैं।