58 फीसदी ज्यादा बारिश के बाद भी तपने लगा राजस्थान, यहां 39 डिग्री तक पहुंचा पारा, इस तारीख से होगी शानदार बारिश

विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग में 15 और 16 अगस्त को कहीं-कहीं तेज बारिश के आसार हैं, जो सूखे से प्रभावित किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस बारिश से न केवल कृषि को लाभ मिलेगा, बल्कि तापमान में भी कमी आएगी और उमस से राहत मिलेगी। राजस्थान में सोमवार को न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जैसे जयपुर में 27.3 डिग्री, कोटा में 26.6 डिग्री, बीकानेर में 28.2 डिग्री, और सिरोही में 20.6 डिग्री सेल्सियस। इन आंकड़ों से साफ है कि मानसून की गतिविधियाँ राज्य में अपने रंग दिखाने लगी हैं।

