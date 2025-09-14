Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में 39 डिग्री पहुंचा पारा, लेकिन अब फिर होगी बारिश, जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में मानूसन अब अंतिम चरण में है। बीस सितंबर को यह पूर्वी राजस्थान और अगले कुछ दिनों में पश्चिम राजस्थान से भी विदा हो जाएगा। प्रदेश मेंं इस बार औसत से सत्तर फीसदी ज्यादा तक पानी बरसा है, लेकिन उसके बाद भी तापमान बढ़ रहा है। शनिवार को राजस्थान के अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान तीस डिग्री से 39 डिग्री तक के करीब था। बॉर्डर जिले श्रीगंगानगर में तो पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा है। प्रदेश में अब मानूसन एक बार फिर से सक्रिय होने का अलर्ट है। माना जा रहा है कि अब 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक मानूसन का एक और दौर शुरू होगा, हांलाकि यह काफी ज्यादा तेज नहीं होगा। बारिश सामान्य ही रहेगी।
आईएमडी के अलर्ट के अनुसार 17 सितंबर से एक हल्का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा जो अगले दो से तीन दिन मध्यम बारिश जारी रखेगा। यह बारिश उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बारां, सिरोही, बांसवाड़ा बेल्ट के लिए रहेगी। जयपुर और आसपास के जिलों में आगामी दिनों में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।
जयपुर मौसम केंद्र के निदेश राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी सप्ताह में प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने वाला है। बीस सितंबर से लेकर आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा। प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से सत्तर फीसदी ज्यादा तक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते अधिकतर बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पहली बार बीसलपुर बांध के गेट ज्यादा दिनों तक खुले रहे हैं।
आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतर तापमान तीस से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। अब जल भराव जैसे हालात नहीं होंगे। रात के समय हल्की सर्दी का एहसास होगा। अगले महीने की शुरूआत से दिन का तापमान भी कम होने लगेगा।