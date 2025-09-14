Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में 39 डिग्री पहुंचा पारा, लेकिन अब फिर होगी बारिश, जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Latest IMD Alert For Rajasthan: प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से सत्तर फीसदी ज्यादा तक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते अधिकतर बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पहली बार बीसलपुर बांध के गेट ज्यादा दिनों तक खुले रहे हैं।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 14, 2025

Rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में मानूसन अब अंतिम चरण में है। बीस सितंबर को यह पूर्वी राजस्थान और अगले कुछ दिनों में पश्चिम राजस्थान से भी विदा हो जाएगा। प्रदेश मेंं इस बार औसत से सत्तर फीसदी ज्यादा तक पानी बरसा है, लेकिन उसके बाद भी तापमान बढ़ रहा है। शनिवार को राजस्थान के अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान तीस डिग्री से 39 डिग्री तक के करीब था। बॉर्डर जिले श्रीगंगानगर में तो पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा है। प्रदेश में अब मानूसन एक बार फिर से सक्रिय होने का अलर्ट है। माना जा रहा है कि अब 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक मानूसन का एक और दौर शुरू होगा, हांलाकि यह काफी ज्यादा तेज नहीं होगा। बारिश सामान्य ही रहेगी।

आईएमडी के अलर्ट के अनुसार 17 सितंबर से एक हल्का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा जो अगले दो से तीन दिन मध्यम बारिश जारी रखेगा। यह बारिश उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बारां, सिरोही, बांसवाड़ा बेल्ट के लिए रहेगी। जयपुर और आसपास के जिलों में आगामी दिनों में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।

ये भी पढ़ें

क्या फिर से बदलने वाला है मौसम… 12 से 18 सितंबर के लिए आया IMD का ताजा अपडेट
जयपुर
image

जयपुर मौसम केंद्र के निदेश राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी सप्ताह में प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने वाला है। बीस सितंबर से लेकर आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा। प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से सत्तर फीसदी ज्यादा तक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते अधिकतर बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पहली बार बीसलपुर बांध के गेट ज्यादा दिनों तक खुले रहे हैं।

आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतर तापमान तीस से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। अब जल भराव जैसे हालात नहीं होंगे। रात के समय हल्की सर्दी का एहसास होगा। अगले महीने की शुरूआत से दिन का तापमान भी कम होने लगेगा।

ये भी पढ़ें

फिर से करवट ले रहा मौसम, 10-11-12-13 को कहां बरसेंगे बादल, IMD ने जारी की सूचना
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 08:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में 39 डिग्री पहुंचा पारा, लेकिन अब फिर होगी बारिश, जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.