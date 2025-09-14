Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में 39 डिग्री पहुंचा पारा, लेकिन अब फिर होगी बारिश, जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में मानूसन अब अंतिम चरण में है। बीस सितंबर को यह पूर्वी राजस्थान और अगले कुछ दिनों में पश्चिम राजस्थान से भी विदा हो जाएगा। प्रदेश मेंं इस बार औसत से सत्तर फीसदी ज्यादा तक पानी बरसा है, लेकिन उसके बाद भी तापमान बढ़ रहा है। शनिवार को राजस्थान के अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान तीस डिग्री से 39 डिग्री तक के करीब था। बॉर्डर जिले श्रीगंगानगर में तो पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा है। प्रदेश में अब मानूसन एक बार फिर से सक्रिय होने का अलर्ट है। माना जा रहा है कि अब 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक मानूसन का एक और दौर शुरू होगा, हांलाकि यह काफी ज्यादा तेज नहीं होगा। बारिश सामान्य ही रहेगी।