Weather Update 8 April: राजस्थान में आज थमा पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 2-3 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

Temperature Rise in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने करवट लेते हुए कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन का असर दिखाया। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जयपुर के शाहपुरा में सर्वाधिक 45 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर तापमान में गिरावट देखने को मिली।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और पिलानी में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8:30 बजे के प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में नमी (आर्द्रता) 56 से 100 प्रतिशत के बीच रही।
हालांकि, अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के अधिकांश क्षेत्रों से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद केवल कोटा और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि शेष क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।
आगामी दिनों की बात करें तो 9 अप्रैल से अगले 4-5 दिनों तक पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है।
मौसम के इस बदलाव से दिन में गर्मी का एहसास बढ़ेगा, जबकि रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के अनुसार सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
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