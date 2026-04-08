Weather Update 8 April: राजस्थान में आज थमा पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 2-3 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

Temperature Rise in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने करवट लेते हुए कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन का असर दिखाया। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जयपुर के शाहपुरा में सर्वाधिक 45 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर तापमान में गिरावट देखने को मिली।