आज भी गूंजता है दोहरी बांसुरी का लोकसंगीत, डिजिटल दौर में भी जिंदा है ‘अलगोजा’

अलगोजा दो बांसुरियों का संगम है। जब दोनों में एक साथ फूंक दी जाती है तो धुन ऐसी बनती है मानो प्रकृति खुद गा रही हो। अलगोजा बजाना किसी साधना से कम नहीं है। दो बांसुरियों में एक साथ सांस भरकर कलाकार अनोखी तान पैदा करता है। एक बांसुरी से निकलता है मुख्य स्वर (सुर) जबकि दूसरी देती है स्थिर लय (राग)। यही कारण है कि अलगोजा जीवन के उतार-चढ़ाव और स्थिरता-अस्थिरता का सुंदर प्रतीक बन जाता है। लोककथाओं में इसकी धुन को मनुष्य और परमात्मा के संवाद से भी जोड़ा गया है। चरवाहे रामपाल ने बताया कि दो बांसुरियों का यह जोड़ा नर और नारी का भी प्रतीक है, साथ ही जीव और शिव का भी। लोककथाओं में अलगोजे की ध्वनि को आत्मा और परमात्मा के संवाद के रूप में भी देखा गया है। एक बांसुरी जीवन के आधार का प्रतीक है जबकि दूसरी बदलते सुर जीवन की भावनाओं का। इसकी धुन प्रेम, विरह और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम मानी जाती है।