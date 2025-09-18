लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर इस ट्रिक से निकाल लिए 39 लाख रुपए,

अनिल कुमार ने महिला से संपर्क करने की कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। आखिर पुलिस से संपर्क किया और मुकदमा दर्ज कराया है। जवाहर नगर पुलिस ने ठगी, आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो मोबाइल नंबर पुलिस को सौंपे गए हैं, वे बंद हैं। पुलिस बैंक से रूपए की निकासी के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पीड़ित के मोबाइल चैट्स और बैंक डिटेल्स को साक्ष्य के रूप में जब्त किया है।