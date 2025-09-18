लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर इस ट्रिक से निकाल लिए 39 लाख रुपए,

Cyber Fraud News: सोशल मीडिया पर दोस्ती के बहाने साइबर ठगों ने एक युवक से लाखों रुपये ऐंठ लिए। मामला राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित के अनुसार फेसबुक पर आई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने उसकी जिंदगी की जमा पूंजी पर चोट कर दी।
पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अनिल कुमार को अगस्त के प्रथम सप्ताह में फेसबुक पर एक निहारिका नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हुई। आरोपी महिला ने खुद को जरूरतमंद बताते हुए कई बार छोटे.छोटे आर्थिक सहयोग की मांग की। इस बीच उसने अनिल के बारे में कई जानकारी जुटा ली। उसके खाते और अन्य जानकारी भी बातों ही बातों में निकाल ली।
चैटिंग के दौरान निहारिका ने पीड़ित को एक ई.वॉलेट या ऑनलाइन टॉप.अप के जरिए पैसे भेजने के लिए कहा। भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने पीड़ित के बैंक अकाउंट से करीब 39 लाख रुपये निकलवा लिए। रकम निकलने के बाद महिला का मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों बंद हो गए।
अनिल कुमार ने महिला से संपर्क करने की कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। आखिर पुलिस से संपर्क किया और मुकदमा दर्ज कराया है। जवाहर नगर पुलिस ने ठगी, आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो मोबाइल नंबर पुलिस को सौंपे गए हैं, वे बंद हैं। पुलिस बैंक से रूपए की निकासी के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पीड़ित के मोबाइल चैट्स और बैंक डिटेल्स को साक्ष्य के रूप में जब्त किया है।