Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर इस ट्रिक से निकाल लिए 39 लाख रुपए,

Cyber Fraud On Face Book: पीड़ित के अनुसार फेसबुक पर आई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने उसकी जिंदगी की जमा पूंजी पर चोट कर दी।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 18, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

Cyber Fraud News: सोशल मीडिया पर दोस्ती के बहाने साइबर ठगों ने एक युवक से लाखों रुपये ऐंठ लिए। मामला राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित के अनुसार फेसबुक पर आई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने उसकी जिंदगी की जमा पूंजी पर चोट कर दी।

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अनिल कुमार को अगस्त के प्रथम सप्ताह में फेसबुक पर एक निहारिका नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हुई। आरोपी महिला ने खुद को जरूरतमंद बताते हुए कई बार छोटे.छोटे आर्थिक सहयोग की मांग की। इस बीच उसने अनिल के बारे में कई जानकारी जुटा ली। उसके खाते और अन्य जानकारी भी बातों ही बातों में निकाल ली।

ये भी पढ़ें

Jaipur: 12 साल की बेटी से अश्लील हरकतें करने से पिता ने टोका, बैट मारकर कर दिया मर्डर
जयपुर
image

चैटिंग के दौरान निहारिका ने पीड़ित को एक ई.वॉलेट या ऑनलाइन टॉप.अप के जरिए पैसे भेजने के लिए कहा। भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने पीड़ित के बैंक अकाउंट से करीब 39 लाख रुपये निकलवा लिए। रकम निकलने के बाद महिला का मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों बंद हो गए।

अनिल कुमार ने महिला से संपर्क करने की कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। आखिर पुलिस से संपर्क किया और मुकदमा दर्ज कराया है। जवाहर नगर पुलिस ने ठगी, आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो मोबाइल नंबर पुलिस को सौंपे गए हैं, वे बंद हैं। पुलिस बैंक से रूपए की निकासी के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पीड़ित के मोबाइल चैट्स और बैंक डिटेल्स को साक्ष्य के रूप में जब्त किया है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में तीन नाबालिग लड़कियों से रेप-गैंगरेप, मैसेज कर मिलने बुलाया, होटलों में ले गए आरोपी…
जयपुर
Rape news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर इस ट्रिक से निकाल लिए 39 लाख रुपए,

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.