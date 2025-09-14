जयपुर में तीन नाबालिग लड़कियों से रेप-गैंगरेप, मैसेज कर मिलने बुलाया, होटलों में ले गए आरोपी…

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले बीते चौबीस घंटों में नाबालिगों से रेप के तीन मामले दर्ज हुए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले थानों में दर्ज इन केस में यौन शोषण, गैंगरेप, अपहरण और अश्लील फोटो वायरल करने जैसे मामले हैं। पुलिस अधिकारियों ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को केस सौंपे हैं। तीनों केस में ही आरोपी पहचान वाले यानी नामजद हैं। इस तरह के अपराध में अक्सर आरोपी पक्ष.. पीडित पक्ष का पहचान वाला रहता है। तीनों केस में इसी तरह की जानकारी सामने आई है।
करधनी थाना इलाके में रहने वाली चौदह साल की किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि सुरेन्द्र और रोहिताश नाम के दो युवकों ने गैंगरेप किया। उनमें से एक ने पहले बेटी को मैसेज किया और मिलने के लिए बुलाया। वह बाहर आई तो उसे अपने साथ ले गए और नजदीक के एक होटल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पता चला कि वह कई दिनों से यौन शोषण का शिकार हो रही थी। मां को पता चला तो अब नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कराया गया है।
इसी तरह का एक और मामला करणी विहार पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी पंद्रह साल की बेटी को यशवर्धन और नैतिक नाम के दो युवक अपने साथ ले गए। उसे घर से बुलाया और इलाके में ही स्थित एक होटल में ले गए। वहां ले जाकर उसे चोरी-छुपे नशीला पेय पिलाया और फिर रूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। वह बेहोश थी तो उसके गंदे वीडियो भी बनाए गए। बेटी को पता लगा तो उसने मां को बताया और अब पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है।
एक अन्य मामला शास्त्री नगर थाने मे दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यूपी निवासी परिवार इलाके में किराये से रहता है। नजदीक ही गांव के कुछ और परिवार भी रहते हैं और सभी जयपुर में मजदूरी का काम करते हैं। अक्सर परिवारों का आना-जाना एक दूसरे के घर रहता है। पिछले दिनों एक युवक ने पंद्रह साल की किशोरी से रेप किया। किशोरी के परिवार को इसका पता नहीं था। दो दिन पहले जब बेटी को पेट दर्द की शिकायत हुई तो उसने अपने पिता को जानकारी दी। पिता ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बेटी के साथ गलत काम हुआ है। अब गांव के ही युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वह फरार है।