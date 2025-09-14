जयपुर में तीन नाबालिग लड़कियों से रेप-गैंगरेप, मैसेज कर मिलने बुलाया, होटलों में ले गए आरोपी…

एक अन्य मामला शास्त्री नगर थाने मे दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यूपी निवासी परिवार इलाके में किराये से रहता है। नजदीक ही गांव के कुछ और परिवार भी रहते हैं और सभी जयपुर में मजदूरी का काम करते हैं। अक्सर परिवारों का आना-जाना एक दूसरे के घर रहता है। पिछले दिनों एक युवक ने पंद्रह साल की किशोरी से रेप किया। किशोरी के परिवार को इसका पता नहीं था। दो दिन पहले जब बेटी को पेट दर्द की शिकायत हुई तो उसने अपने पिता को जानकारी दी। पिता ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बेटी के साथ गलत काम हुआ है। अब गांव के ही युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वह फरार है।