अस्पताल प्रशासन ने नहीं कराया पुलिस केस दर्ज, कलक्टर बोले : मामला गंभीर, BCMHO और PMO के बयान भी अलग अलग

जयपुर। सरकारी अस्पताल में एक्सपायरी डेट और रनिंग डेट की दवाओं के स्टॉक को जलाया गया है। मामला किशनगढ़ रेनवाल उप जिला चिकित्सालय का है। दवाओं को किसने जलाया, यह अस्पताल प्रशासन को मालूम नहीं है। अज्ञात व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है।