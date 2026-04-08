सत्ता के अंतिम गढ़ पर वामपंथ की कठिन परीक्षा

जाहिर है, हर चुनाव में मतदाताओं की कसौटी और मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए एक चुनाव के परिणामों के आधार पर दूसरे चुनाव की बाबत अनुमान ज्यादा तर्कसंगत नहीं माने जाते, लेकिन उनसे दलों और गठबंधनों के प्रति मतदाताओं के रुझान का संकेत तो मिल ही जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केरलम में पिछले साल स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा 29.17 रहा, जबकि सत्तारूढ़ एलडीएफ का मत प्रतिशत 27.16 ही रहा। भाजपा 14.76 प्रतिशत मत पाने में सफल रही। मत प्रतिशत बताता है कि राजग सत्ता का दावेदार भले ही न हो, पर अब वह केरलम की चुनावी राजनीति का तीसरा खिलाड़ी बन चुका है। बेशक नौ अप्रेल को होने वाले मतदान में सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के बीच कड़े संघर्ष की संभावना है, जिसमें जहां-तहां राजग की मौजूदगी, चुनाव पूर्व दलबदल तथा एसआइआर में घटे-बढ़े वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मसलन, कोट्टाराकारा में वरिष्ठ माकपा नेता आइशा पोट्टी के कांग्रेस में शामिल हो जाने से राज्य के वित्त मंत्री के एन बालागोपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेमोम सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर निवर्तमान विधायक एवं मंत्री सिवानकुट्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वट्टीयुरकावु में एलडीएफ के वी के प्रसांथ, यूडीएफ के मुरलीधरन और राजग की श्रीलेखा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।

वैसे उत्तरी केरलम के मलाबर क्षेत्र में यूडीएफ की बढ़त रहती है, लेकिन सत्ता का फैसला आमतौर पर मध्य और दक्षिण क्षेत्र करते हैं। 26 प्रतिशत मुस्लिम और 18 प्रतिशत ईसाई मतदाताओं के मुकाबले केरलम में हिंदू मतदाताओं का प्रतिशत 56 है, पर शेष देश की तरह भाजपा यहां उनकी पहली पसंद अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन राजग को मिलने वाला मत प्रतिशत एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की जंग में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोप तथा बेरोजगारी, महंगाई और खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों पर इजरायल-अमरीका-ईरान युद्ध का प्रभाव जैसे चुनावी मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन केरलम में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन वादों में कोई भी दल या गठबंधन किसी से पीछे नहीं रहना चाहता।